موعد مباراة المصري البورسعيدي والأهلي

حديترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة قوية ومثيرة تجمع المصري البورسعيدي بنظيره الأهلي، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 30 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد نجح في التتويج بلقب الدوري لهذا الموسم للمرة الـ 43 في تاريخه قبل نهاية المسابقة بأسابيع قليلة.

ويأمل ميمي عبدالرازق، المدير الفني للمصري، في تحقيق الفوز على المارد الأحمر، لمصالحة الجماهير بعد خسارة لقب كأس الرابطة أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4/1 في المباراة النهائية.

بينما يرغب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، في تحقيق الفوز، وذلك لعودة الفريق لحالته الطبيعية، عقب الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة، لتكون أول خسارة للفريق الأحمر هذا الموسم.

موعد المباراة:

تنطلق المباراة في الثامنة والنصف من مساء الغد الأربعاء، في المواجهة التي يشهدها ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتُنقل الموقعة المرتقبة على قناة "أون سبورت"، والحاصلة على حقوق بث البطولة خلال السنوات الماضية.