جلسة بين عبدالحفيظ وشريف قبل التجديد

كشف الإعلامي محمد شبانة كواليس جلسة سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، مع محمد شريف، مهاجم الفريق.



أشار شبانة إلى أن محمد شريف نفى لمدير الكرة جلوسه أو تفاوضه مع أي مندوب لأي نادي تركي، وأن كل العروض التي وصلته كانت عن طريق وكلاء لاعبين.. وأن حلم الاحتراف حلم مشروع إلا أنه يرحب بتجديد تعاقده مع الأهلي.



وتابع أن عبدالحفيظ اتفق مع اللاعب على تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل على أن يتم عقد جلسة أخرى مع وكيله للاتفاق على الأمور المالية كافة للتعاقد، حسين الشحات.

