الثلاثاء 25 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

كيف تحكمت حملة "خليها تصدي " في أسعار السيارات

حملة خليها تصدي
حملة "خليها تصدي "

انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الحملات المناهضة لغلاء الأسعار فى المعيشة نتيجة للأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم من ناحية وخطة الإصلاح الاقتصادي من ناحية أخرى، مما يجعل عدم الانضباط فى الاسعار من منطقه لآخرى وزيادة اسعار السيارات فى السوق المصرى ، حتى اصبح المواطنين غير قادرين على شراء السيارات الحديثة واتجهاتهم نحو المستعمل ، ولكن اطلاق بعض الحملات لمقاطعتها تجل المواطن هو المتحكم الاول فى تحديد مسقبل الشباب فى مصر .

txt

أسعار كاوتش السيارات في السوق المصرية

txt

موعد انتهاء أزمة ارتفاع أسعار السيارات

وظهرت خلال الفترة الماضية العديد من حملات المقاطعة للمطالبة بتعديل وضبط اسعار السيارات ، وعدم استغلال المواطنين .

انتشرت في مصر من ثلاثة سنوات حملات إلكترونية للمطالبة بمقاطعة شراء السيارات الجديدة تزامنا مع انتهاء الفترة الانتقالية لاتفاقية الشراكة الأوروبية، والتي تنص في بنودها على إلغاء الجمارك على السيارات المستوردة ذات المنشأ الأوروبي.

 

وتأتي تلك الحملات بهدف الضغط على التجار ووكلاء السيارات في مصر لخفض الأسعار، وتقليل هوامش أرباحهم التي يرى البعض أنها مبالغ فيها.

 

ولاقت تلك الحملات رواجا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تجاوزوا المليون، وسط حالة سخط عامة من عدم تدخل الجهات الرقابية في الدولة بشكل كاف يسمح بانخفاض الأسعار والوصول إلى تسعير عادل للسيارات في مصر.

 

يشار إلى أن سعر السيارات في مصر من بين الأغلي في العالم مقارنة بدخول المواطنين.

 

وتسببت تلك الدعاوى في حالة ارتباك شديدة وركود في سوق السيارات وسط حالة من الترقب بين المشترين المحتملين طمعا في انخفاض الأسعار.

مواد متعلقة

اندرايف تتعاون مع كارجاس لتحويل السيارات للغاز الطبيعي

الموجة الحارة.. نصائح مهمة للوقاية من حرائق السيارات (فيديو)

ارتفاع درجات الحرارة.. إرشادات مرورية لتفادى حرائق السيارات

تعرف على حركة السيارات بشوارع العاصمة مساء اليوم

وزارة العمل: افتتاح العام التدريبي الجديد وتفقد مركز تدريب شركة ضفائر السيارات ببورسعيد

للمصريين في الخارج.. قائمة أسعار جمارك السيارات بعد التخفيض "صور"

تسلا تخفض أسعار السيارات الكهربائية للمرة الخامسة
الجريدة الورقية