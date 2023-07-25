ندوات تثقيف سياسي وديني بالمنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة بسمالوط شمال محافظة المنيا ، تنفيذ مراكز الشباب ، العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة على مدار اليوم، حيث قام مركز شباب ( البيهو )، بتنفيذ ندوة تثقيف سياسي عن ثورة 23 من يوليو.

تناولت الندوة ظروف قيام ثورة 23 يوليو ، ودور الضباط الأحرار في تحرير مصر من قبضة الملكية ، ومن الإحتلال الإنجليزي، وشارك في الندوة طلائع وشباب المركز، ومن الأنشطة الدينية مرور القافلة الدينية من علماء ووعاظ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ، بمركز شباب ( مدينة سمالوط ) .

حيث تم تنظيم ندوة عن الهجرة النبوية الشريفة ، بمشاركة طلائع المركز، كما مرت القافلة الدينية بمركز شباب ( اطسا المحطة ) ، وقامت بتنفيذ ندوة تحت عنوان تعميق الوعي الديني ، ونشر الثقافة ، وذلك بمشاركة الطلائع والزهرات من رواد المركز .

وكانت منطقة وعظ المنيا ، قد نظمت بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة "ادارة البرلمان والتعليم المدني وادارات الهيئات الشبابية"، ندوات دينية بمراكز الشباب ،والتى تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالمنيا والأزهر الشريف ،وتم تنفيذ عدد من الندوات الدينية عن أهم القضايا التى تخص الشباب، وذلك بمراكز شباب المدينة أ ،وماقوسة ،والمدينة ج، وابو فليو.

وذلك تحت رعاية فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ،وفضيلة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد ، وفضيلة الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدينى الدكتور محمود الهوارى

وتهدف القوافل الدعوية ، الى نشر الفكر الوسطى وتصحيح المفاهيم، ونشر سماحة الإسلام ، وبيان وسطيته ودعم جهود الدولة المبذولة فى محاربة الإرهاب ، والتصدى للأفكار المتطرفة الهدامة ، وجهودها فى التنمية فى مختلف المجالات وبيان حرص الإسلام على صحة الإنسان ومحاربته للشائعات الكاذبة ، وذلك ضمن القوافل في الفترة القادمة انتشارا لعلماء الوعظ بالأزهر الشريف ، بكافة مراكز الشباب بمحافظة المنيا

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، و متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب ، وإشراف مباشر من محمد شوقي أبو خضير مدير إدارة الشباب والرياضة بسمالوط.