البورصة تخسر 4.2 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء بصورة جماعية، متأثرة بمبيعات المصريين.

خسر رأس المال السوقي للأسهم 4.2 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.172.6 تريليون جنيه.

هبط مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 17479 نقطة.

تراجع مؤشر إيجي أكس 70

كما شهد مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجعا بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 3396 نقطة.

تراجع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 5051 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والعربية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 45 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين وسط تداولات 1.5 مليار جنيه .