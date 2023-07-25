ساموزين يعود لجمهوره بكليب "دي حبيبتي"

طرح النجم ساموزين أغنيته الجديدة بطريقة الفيديو كليب بعنوان "دى حبيبتى"، وذلك عبر قناته على اليوتيوب.

أغنية “دى حبيبتى” من كلمات محمد فتحى، وألحان محمد شحاتة وعلى الخواجة، وتوزيع محمود صبرى، مكس وماستر عمر العزبى.

تصوير الكليب فى لبنان

الكليب تم تصويره في اليونان على مدار يومين، مع المخرج شريف فرانسيس.

وقال ساموزين، إن الأغننية تعتبر من الأغانى القريبة إلى قلبه، حيث تتواجد معه منذ 3 سنوات، وكان ينتظر الوقت المناسب لتسجيلها وتصويرها فيديو كليب، معربا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهور ومتابعيه.

ساموزين

ويستعد ساموزين للعودة إلى عالم السينما خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد فترة غياب طويلة بلغت 17 عاما، حيث قدم فيلم "90 دقيقة"، عام 2006، وشاركه بطولته غادة عبد الرازق وزينة وحجاج عبد العظيم وأحمد هارون وآخرون، وأخرجه إسماعيل فاروق.

وكان طرح النجم ساموزين، أحدث أغانيه الجديدة والتي تجمل عنوان "كينج الحب" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .

اقرأ أيضًا:

بسمة وهبة في رسالة مجهولة: لن تستطيع سنين البعد منع القلوب أن تتصل

أغنية "كينج الحب" من ألحانه وكلمات رنا طارق وتوزيع أسامة عبد الهادى، وقدمها بشكل مختلف عن أغانيه السابقة.

وطرح مؤخرا سامو زين أحدث أغانيه على "يوتيوب"، والتي تحمل اسم "بسيطة" من كلمات حسام طنطاوى وألحان معتز أمين وتوزيع وميكس وماستر جازو.

يذكر أن آخر ألبومات سامو زين بعنوان "لو عمرى يرجع"، والذى طرحه عام 2018، والألبوم كان يحتوى على أغانى "لو عمرى يرجع"، "أول ما تبتسميلى"، "الزير"، "حب أحلى سنين"، "قلبى عليك بيكلمني"، "الأسطوانة المشروخة"، "هو ده حبيبى"، "ولا حد يوصله.

وكانت قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، برئاسة المستشار معتز صادق، اليوم الإثنين، بمعاقبة أسامة الأبرص، وشهرته «سامو زين»، بالحبس سنتين، وكفالة 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالتهرب من سداد مليون و300 ألف جنيه مصري للضرائب.

أقرأ أيضا..محاكمة الفنانة بوسي اليوم بتهمة التهرب الضريبي

كما قضت المحكمة بتغريم الفنان نفس قيمة مبلغ التهرب، والمصروفات، وكشفت عريضة القضية رقم 135 لسنة 2022 جنح التهرب الضريبي، عن أن الفنان السوري سامو زين تهرب من سداد مبلغ 1.397.393 جنيه مصري للضرائب.