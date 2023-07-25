قفز من الطابق الخامس.. القصة الكاملة للجثة العارية بكرداسة

تفاصيل مثيرة كشفتها تحريات رجال مباحث الجيزة في واقعة قفز شاب من شرفة عقار في منطقة كرداسة.

وتبين من التحقيقات أن الضحية احتجزه 4 أشخاص داخل شقة ملك أحدهم بعد أن استدرجوه لمارسة علاقة محرمة، إلا أنهم بعد الانتهاء من تلك العلاقة اعتدوا عليه وصوروه عاريا في أوضاع مخلة؛ لإجباره على دفع مبالغ مالية لهم مقابل مسح تلك الفيديوهات.

وأشارت التحقيقات أن المتهمين يقوموا بتلك الأفعال من أجل جني الأموال، وأن المتوفي غافل خاطفيه وقفز من الشرفة في الطابق الخامس على أمل إنقاذه، لكنه فارق الحياة بعد ارتطامه بقوة بالأرض.

بداية الواقعة

البداية بتلقي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بعزبة العسيلي بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين العثور علي جثة لذكر لا يحمل أوراق تدل علي هويته، وبمناقشة الشهود وحارس العقار أفادوا بأنه من غير قاطني العقار، وأن قاطنوا تلك الشقة يقومون بأفعال إجرامية والإتجار في المخدرات.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفى احتجزه عدد من الأشخاص داخل شقة بالعقار محل العثور على جثته، وأنه قام بإلقاء نفسه من شرفة الشقة الكائنة بالطابق الرابع هربا منهم، بعد أن قاموا بتصويره عاريا لابتزازه والحصول على أموال، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى مبارك تحت تصرف النيابة العامة.

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة أسفرت جهودهم أن وراء الواقعة 4 متهمين، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.