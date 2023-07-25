إصابة 8 أشخاص جراء زلزال هز ولاية أضنة في تركيا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم الثلاثاء، إصابة ثمانية أشخاص جراء الزلزال الذي ضرب ولاية أضنة جنوبي البلاد في وقت مبكر من اليوم، فيما وقعت أضرار مادية طفيفة في المنازل والمباني.

وأكد قوجة في بيان له أن شخصين أصيبا في ولاية أضنة، في حين أصيب ستة أشخاص في ولاية عثمانية بسبب الزلزال، وفقا لـ "تركيا الآن".

وأفاد بأن جميع المصابين تلقوا العلاج في المستشفيات فورًا وتمنى لهم الشفاء العاجل، والسلامة لجميع المواطنين.

وصباح اليوم الثلاثاء، ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر قضاء قوزان في ولاية أضنة وشعر به سكان الولايات المجاورة.

تجدر الاشارة الى أن قوة الزلزال تسببت في حدوث أضرار مادية طفيفة في المنازل والمباني.

وتم إرسال فرق الإنقاذ والإسعاف إلى المنطقة لتقييم الأضرار وتقديم المساعدة اللازمة للسكان المتضررين.

وفي وقت سابق من يوم الأحد الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر، منطقة إلبيستان في كهرمان مرعش بتركيا، حسب ما أفادت وسائل الإعلام التركية.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في بيان لها، فإنه الزلزال وقع في تمام الساعة 13:48 بقوة 4.0 ريختر، وفقًا لتركيا الآن.

خسائر بشرية أو مادية إزاء الزلزال

وأفادت الهيئة بأن الزلزال وقع على عمق 8 كم.

وبدوره، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، إن مركز استعلامات الطوارئ “112” لم يتلق أي أنباء عن خسائر بشرية أو مادية إزاء الزلزال الذي ضرب ولاية أضنة التركية في وقت مبكر من اليوم.

وأكد في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الكوادر المعنية بما في ذلك إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، تواصل أعمالها في الميدان منذ لحظة حدوث الزلزال.

وتمنى السلامة لكافة المواطنين الذين تأثروا بالزلزال.

وتعرض جنوب تركيا وسوريا لزلزالين مدمرين في 6 فبراير 2023، وقع الزلزال الأول في تمام الساعة 4:17 صباحًا، وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر. وكان مركزه غرب مدينة غازي عنتاب وتأثرت به أيضا سوريا.

وبعد تسع ساعات من الزلزال الأول، وقع الزلزال الثاني في تمام الساعة 13:24 ظهرًا بالتوقيت المحلي وبلغت قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه منطقة إيكين أوزو بالقرب من مدينة كهرمان مرعش.

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