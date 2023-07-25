اليوان الصيني يقفز بعد تعهد بكين بدعم الاقتصاد

ارتفع اليوان الصيني خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بعدما تعهد كبار زعماء البلاد بتعزيز الدعم السياسي للاقتصاد المترنح، في حين استقر اليورو والجنيه الإسترليني بعد تراجعهما على مدى أيام في ظل ترقب المستثمرين لاجتماعات بنوك مركزية كبرى.

اليوان الصيني

وزاد اليوان الصيني أكثر من 0.5% في الأسواق الداخلية والخارجية مع تحمس المستثمرين للتصريحات الصادرة عن اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، إلا أن كثيرا منهم مازال ينتظر الحصول على تفاصيل محددة بشأن تدابير التحفيز المعززة.

وبلغ اليوان الصيني في أحدث التعاملات بالسوق الخارجية 7.1444 للدولار بينما سجل 7.1454 للدولار في السوق الداخلية، وقفزت أيضا الأسهم الصينية ولا سيما أسهم الشركات العقارية .

وعززت المعنويات الإيجابية القادمة من الصين الدولار الأسترالي الذي ارتفع بنسبة 0.4 % ليصل إلى مستوى 0.6767 دولار.

وفي أوروبا، ارتفع الإسترليني 0.22 %،إلى 1.2854 دولار مسجلا أول مكاسبه اليومية بعدما انخفض لسبع جلسات متتالية في أطول سلسلة خسائر له منذ مارس 2020.

وزاد اليورو 0.12% إلى 1.1076 دولار بعدما هوى لأدنى مستوى في أسبوعين عند 1.1059 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وأظهر مسح أمس الاثنين انكماشا أكبر من المتوقع لنشاط الأعمال بمنطقة اليورو في يوليو، بحسب الاسواق العربية.

واستمر الضغط على الين مسجلا 141.30 للدولار ويواجه صعوبة في التعافي من الخسائر الفادحة التي تكبدها يوم الجمعة بعدما ذكر تقرير أن بنك اليابان (المركزي) يميل للإبقاء على سياسة التحكم في منحنى العائد دون تغيير خلال اجتماعه هذا الأسبوع.

الأسهم اليابانية: نيكاي الياباني يغلق منخفضا

الأسهم اليابانية

أغلق المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية منخفضا خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، وتصدرت الخاسرين أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل على المؤشر إذ تأثر الإقبال على المخاطرة بالحذر قبيل قرارات بشأن أسعار الفائدة من بنوك مركزية عالمية كبرى منها بنك اليابان المركزي.

وانخفض المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 0.06% ليصل الى مستوى 32682.51 نقطة، وذلك بعدما بلغ التراجع في وقت سابق من الجلسة 0.6%.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية مرتفعا بنسبة بلغت نحو 0.18% ليصل الى مستوى 2285.38 نقطة.

وتشير التوقعات بشكل كبير إلى أن بنك اليابان المركزي سيبقي على سياسته بتبني أسعار فائدة شديدة الانخفاض دون تغيير في اجتماعه الذي يبدأ غدا الخميس ويستمر يومين.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه للسياسة النقدية غدا الأربعاء.