معلول يقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء

زادت التكهنات التي تشير إلى اقتراب علي معلول، لاعب الأهلي من الرحيل عن صفوف" الأحمر" خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتهي عقد معلول مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل، وهو ما أثار الجدل، بين جمهور الأهلي.

وتوج معلول بـ17 لقبا مع القلعة الحمراء، أبرزها دوري أبطال أفريقيا في 3 مناسبات، إضافة إلى الدوري المصري 5 مرات، والسوبر الأفريقي في مناسبتين.

وكشف موقع "فووت 24" التونسي، أن الدوري السعودي هو الوجهة الأقرب للدولي التونسي، بعد مغادرة الأهلي في الصيف الحالي.

وأضاف أن معلول يمتلك عروضا من أندية سعودية وقطرية راغبة في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لكن يبقى الدوري السعودي الوجهة الأقرب لأسطورة الأهلي المصري وابن النادي الصفاقسي.

ولا توجد أي مشكلة بالنسبة للأهلي لرحيل معلول لوجود أكثر من بديل وخاصة مع رغبة اللاعب في الحصول على عقد مالي كبير لاقترابه من الاعتزال الكروي.