الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ المنيا يجري جولات ميدانية لمواقع عمل مشروعات" حياة كريمة "

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، متابعة نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  "حياة كريمة" وفقا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

بمتابعة الموقف التنفيذى ، واستمرار الجولات الميدانية لمواقع عمل تلك المشروعات ، تمهيدا لتشغيلها بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين،  وتوصيل الخدمات والمرافق بالمجتمعات الأكثر احتياجاً، وفى ذات السياق، تفقد الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة ، مشروعات مبادرة "حياة كريمة" .

بالوحدة المحلية لمجلس قروى طنبدى ، والتي تضم مجمع الخدمات الحكومية ، ومجمع الخدمات الزراعية، إلى جانب الوحدة الصحية بقرى،  طنبدى ، و الشيخ زياد، وذلك للإطمئنان على سير العمل ومعدلات تنفيذ المشروعات .

والتأكد من مدى الجاهزية تمهيدا لتشغيلها فى أقرب وقت ، مع تذليل أي عقبات لضمان سرعة إنجاز المشروعات ، طبقا للمواصفات والمعايير الفنية ، والإنتهاء من المشروعات حسب الجدول الزمني المعد لدخولها الخدمة،  والتيسير على المواطنين ، من أبناء القرية والقرى التابعة، 

مشددا محافظ المنيا ، على متابعة  نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات ، والتي يجري إنجازها بالقرى المستهدفة، بهدف متابعة مستجدات الأعمال ، والوقوف على الإحتياجات الفعلية وتذليل العقبات، حتى يتم الإنتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، مشيرًا  المحافظ ، إلى أن الهدف من تلك المبادرة هو التيسير على المواطنين ، وتحسين جودة الحياة في قرى الريف.

جدير بالذكر ، أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بالمنيا تستهدف تطوير 192 قرية و757 تابع بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار شمال المحافظة ، في المرحلة الثانية للمبادرة  الرئاسية حياة كريمة بإجمالي 102 قرية.

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