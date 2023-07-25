المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بالفيوم ينظم ورش عمل للطلاب

نظم المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بالفيوم، عدد من ورش العمل خلال النشاط الصيفي بالفيوم، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم برئاسة الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة.

يأتي هذا فى إطار النشاط الصيفي والبرامج والدورات التدريبية التي ينظمها المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا، لطلاب المدارس وتشمل العديد من ورش العمل.

وشملت الفعاليات تنظيم ورشة عمل وتدريب برنامج المونتاج، باستخدام برامج متقدمة، وتدريب روبوت بالأوردوينو ولغة البرمجة والأكواد، وورشة تدريب الفتيات والسيدات على الكروشية، وورش عمل استكشافية لمرحلة الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية واشتملت ( ورشة عمل علمية عن الجهاز الهيكلي بجسم الانسان باستخدام شاشة 3d ، وتعلم أجزاء جسم الإنسان باللغة الانجليزية وتكوين الكلمات باستخدام البطاقات، العاب تنمية مهارات التركيز ، الارقام التصاعدية والتنازلية) .

كما تم تنظيم ورشة عمل استكشافية لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولى ( العد وتكوين الأرقام لعمل عداد الأرقام باستخدام مكرونة ملونة - لعبة التناظر وتجميع الأشكال المتشابهة - معلومات علمية عن الطيور ، نشاط فني ورسم أشكال مختلفة للطيور )، وكذلك ورشة عمل( تنمية مهارات الإبداع والتفكير والتركيز )، وورشة عمل بحث علمي واستكمال المشاريع البحثية للطلاب استعدادا لتشكيل فريق الباحثين الجدد، ورشة عمل أشغال فنية بالخيط وعمل مجسمات صغيرة، بالإضافة إلى ورشة عمل استكشافية لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولى اشتملت على( ورشة عمل علمية، وألعاب تنمية مهارات التركيز، تعلم كلمات باللغة الإنجليزية).

المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا ينظم برنامج المدرب الصغير

وفي سياق متصل ، أقام المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بالفيوم ، برنامج المدرب الصغير حيث تم تدريب 16 مدرب معتمد للمركز، بالإضافة إلى تنظيم دورة تدريبية للطلاب (برنامج المدرب الصغير )، وأولياء الأمور ( الأوريجامي وعمل مجسمات ورقيات ) ، واستهدفت البرامج التدريبية بناء الشخصية القيادية وتحمل المسئولية وترسيخ قيمة التعاون والتعامل داخل فريق العمل.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، برسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على المركز الاستكشافي للعلوم بالفيوم، برئاسة فاتن خشت مدير المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا، وفريق العمل بالمركز ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل ، خلال فترة النشاط الصيفي ، من خلال تنظيم عدد مميز من الأنشطة والتدريبات وورش العمل على أعلى مستوى للطلاب والمعلمين و أولياء الأمور.