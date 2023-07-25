المُشدد 3 سنوات لمُتهم بالإتجار في الحشيش

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بمُعاقبة المتهم "عبدالله .ا " بالسجن المشدد لمدة ثلاثة سنوات وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه من اتهام الاتجار في الحشيش المخدر وحيازة سلاح أبيض بمدينة نصر .

كما أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات والزمته المصاريف الجنائية بالدعوي.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد و باهر بهاء الدين صادق وامانة سر محمد طه.

وكان أمر الإحالة قد تضمن قيام المُتهم وآخر سبق الحكم عليه بحيازة وإحراز بقصد الاتجار والتعاطي جوهراً مخدرا حشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. كما حازا وأحرزا سلاح أبيض كتر بدون مسوغ قانوني .

وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر بانه بدائرة القسم وحال تفقده الحالة الأمنية اشتم رائحة إحتراق جوهر الحشيش المخدر منبعثة من سيجارة مشتعلة يتبادل تدخينها المتهم والآخر المحكوم عليه وبضبطهما وتفتيشهما عثر مع الأول على عدد ٣ قطع لجوهر الحشيش المخدر وبتفتيش الثاني عثر معه على قطعتين لذات الجوهر المخدر وسلاح أبيض (كتر) حازا وأحرزا الجوهر المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا والسلاح الأبيض بدون مسوغ قانوني.

إحالة مُتهم بسرقة عدادات المياه للمُحاكمة

وفي سياقٍ مُتصل، أمرت نيابة الشروق وبدر بإحالة المتهم بسرقة عدادات المياه في مدينة الشروق إلى محكمة الجنح لبدء محاكمته.

وكان المُتهم قد أقر بسرقة عدادات مياه من داخل أحد المساكن بمدينة الشروق، كما اعترف بتخصص في سرقة عدادات المياه، وتنفيذ 3 وقائع سرقة بأسلوب الفك من داخل المساكن.

وتمكنت الجهود من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته عدد 2 عداد مياه، 2 شاسيه عداد مياه وكذا أدوات عدة عبارة عن مفك صليبة، بنسة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل المساكن بأسلوب "الفك".

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل ضبط كافة أنواع الجرائم من أجل الوصول لمُجتمعٍ أكثر أمناً وأماناً.

ويشن رجال الوزارة حملات يومية مُكبرة بهدف ضبط كافة أنواع المُخالفات.