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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

خلال لقائ مع مصطفي عسل بطل العالم فى الاسكواش

وزير الرياضة: "ندعم ونساند أبطال مصر كافة بمختلف الألعاب"

بوابة الوفد الإلكترونية

 التقى صباح اليوم الثلاثاء الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ببطل العالم والمنتخب المصري  للإسكواش مصطفى عسل للوقوف على استعدادات اللاعب خلال المرحلة المقبلة.

 إذ استعرض اللاعب البرامج والخطط الفنية التي يسعى لتنفيذها تنسيقًا مع منظمة " PSA  " والأجهزة المعاونة له، والتي تهدف في الأساس إلى تحسين وتطوير أداءه وعدم تكرار الأخطاء الفنية التي قد تعرضه لعقوبات مما يوثر فى مسيرته في اللعبة وتصنيفه العالمي خلال الفترة الحالية.

 هنأ وزير الشباب والرياضة اللاعب وأسرته على الإنجاز الاخير الذي حققه اللعب بحصوله على بطولة العظماء الثامنة CIB والتي أعادت عسل إلى الواجهة مرة أخرى بعد فترة توقف وأثنى على تحسن أداءه الفني بفضل الخطوات التي تم اعتمادها من خلال البرامج المتخصصة من قبل الجهاز المعاون للاعب (  المعد النفسي والبدني والفني للاعب ) خلال الشهور السابقة.

 أكد وزير الشباب والرياضة دعمه الكامل لعسل وأبطال اللعبة كافة للحفاظ على الريادة المصرية العالمية للعبة الإسكواش، وأن الدولة تعي تمامًا حجم التحديات التي يتعرض لها الأبطال الرياضيين للحفاظ على ريادتهم وتصدرهم منصات التتويج العالمية بلعبة الإسكواش.

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