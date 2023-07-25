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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الرياضة يلتقي مصطفى عسل بطل العالم في الاسكواش

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الدولة تعي تماما حجم التحديات التي يتعرض لها الابطال الرياضيين للحفاظ علي ريادتهم وتصدرهم منصات التتويج العالمية بلعبة الاسكواش .

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جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة ببطل العالم والمنتخب المصري للاسكواش مصطفي عسل للوقوف علي استعدادات اللاعب خلال المرحلة المقبلة .

واستعرض اللاعب البرامج والخطط الفنية  التي يسعي في تنفيذها تنسيقا مع منظمة " PSA  " والاجهزة المعاونة له  والتي تستهدف في الاساس تحسين وتطوير اداءه وعدم تكرار الاخطاء الفنية التي  قد تعرضه لعقوبات مما يوثر علي مسيرته في اللعبة وتصنيفه العالمي خلال الفترة الحالية .

وهنأ وزير الشباب والرياضة اللاعب واسرته علي الانجاز الاخير الذي حققه اللعب بحصوله علي  بطولة العظماء الثامنة CIB  والتي اعادت عسل الي الواجهة مرة اخري بعد فترة توقف واثني علي تحسن اداءه الفني بفضل الخطوات التي تم اعتمادها من خلال البرامج المتخصصة من قبل الجهاز المعاون للاعب (المعد النفسي والبدني والفني للاعب) خلال الشهور السابقة .

وشدد وزير الشباب والرياضة علي دعمه الكامل لعسل وكافة ابطال اللعبة للحفاظ علي الريادة المصرية العالمية للعبة الاسكواش.

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