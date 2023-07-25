رصد 27 كيلو مخدرات بحوزة 5 متهمين في دمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – كفر البطيخ – كفر سعد) وقسم شرطة (دمياط الجديدة).

ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرامات - كمية من مخدر الهيروين - طبنجة – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (5 متهمين "لعدد 3 منهم معلومات جنائية").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتأتي هذه الحملة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.