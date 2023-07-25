التعادل السلبي يحسم ودية النصر وباريس سان جيرمان

حسم التعادل السلبي مباراة النصر السعودي وباريس سان جيرمان من دون أهداف، والتي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء وديًا في اليابان، ضمن التحضيرات للموسم الكروي الجديد.



رغم إثارة المباراة من كلا الطرفين، لكن لم ينجح أي منهما في فك شفرة الآخر، وتسجيل هدف لينتهي اللقاء سلبيًا من دون أهداف، مع إضافة رونالدو لفرصة قوية في نهاية الشوط الأول.



خاض النصر اللقاء بالتشكيل المكون من:



في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالله مادو، جيسلان كونان.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، ايمن يحي.

زالهجوم: عبدالرحمن غريب، اندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو.





فيما بدأ باريس سان جيرمان تشكيله الفريق لمباراة النصر السعودي:

تشكيل باريس سان جيرمان لمباراة النصر السعودي: دوناروما، أشرف حكيمي، لوكاس هرنانديز، ميلان سكرينيار، دانيلو، تشير ندور، فيتينا، سولير، زاير إيمري، ماركو أسينسيو، وليمينا.

