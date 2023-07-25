الصين.. إعفاء وزير الخارجية من منصبه وإعادة تعيين وانج يي

أفادت وكالة الأنباء الرسمية في الصين، اليوم الثلاثاء، بأنه تم إعفاء تشين غانج الغائب عن الظهور العلني منذ شهر، من منصبه كوزير للخارجية في الصين، وإعادة سلفه وانج يي إلى المنصب.

وأوردت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن "أعلى هيئة تشريعية في البلاد صوتت لصالح تعيين وانج يي وزيرا للخارجية خلال جلسة الثلاثاء"، وأن "تشين غانج أعفي" من المنصب.

شي جين بينج يوقع أمرا رئاسيا لوضعه موضع التنفيذ

ولم تحدد الوكالة أسباب القرار، مشيرة إلى أن الرئيس شي جين بينج وقع أمرا رئاسيا لوضعه موضع التنفيذ.

عين تشين غانج، من المقربين من الرئيس الصيني وأحد كاتمي أسراره، وزيرا للخارجية في ديسمبر 2022 خلفا لوانج يي، بعدما شغل الأخير المنصب منذ عام 2013.



وأصبح وانج يي بعد ذلك كبير دبلوماسيي بلاده، وشغل رسميا منصب مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم.



أمضى الدبلوماسي البالغ من العمر 57 عاما، سنوات عدة في السفارة الصينية في لندن، وهو يتحدث الإنجليزية بطلاقة.



قبل تعيينه وزيرا، كان سفيرا للصين في واشنطن، في منصب عزز خلاله من حضوره العلني عبر المشاركة في مناسبات عامة وإطلالات إعلامية متكررة لشرح موقف بلاده من قضايا عدة.

وأتى التغيير على رأس وزارة الخارجية بعد شهر من غياب تشين غانج عن الظهور العام، إذ ظهر للمرة الأخيرة في 25 يونيو مستقبلا نائب وزير الخارجية الروسي أندري رودنكو.

وبدأت التكهنات بشأن وضعه في أعقاب غيابه عن اجتماع عالي المستوى لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في إندونيسيا بعد ذلك بأسبوعين.



وأكدت وزارة الخارجية الصينية أن "أسبابا صحية" تقف خلف ذلك، لكن ذلك لم يخفف من حدة التكهنات، خصوصا أن الوزارة تجاهلت منذ ذلك الحين أي أسئلة إضافية بشأن الوزير.

الإثنين أكدت المتحدثة باسم الخارجية ماو نينج أن "النشاطات الدبلوماسية للصين تمضي قدما بشكل ثابت"، وردا على سؤال بشأن غياب الوزير، قالت: "لا معلومات لدي للإدلاء بها".



وترك غياب تشين غانج فراغا على رأس وزارة الخارجية الصينية، وبدأ ينعكس على جدول أعمال زوار بكين الأجانب.



وبشكل غير متوقع، أُرجئت هذا الشهر زيارة لمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وكذلك زيارة وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، بسبب غياب تشين غانغ.

وتولى وانج يي بعضا من مسؤوليات وزير الخارجية في الفترة الأخيرة.

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