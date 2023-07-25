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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سويسرا تتعادل مع النرويج بكأس العالم للسيدات

سويسرا والنرويج
سويسرا والنرويج

 حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة المنتخب السويسري و نظبره النرويجي اليوم الثلاثاء في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للسيدات 2023.

 وبذلك أصبحت سويسرا في صدارة المجموعة الأولى، بعد أن ارتفع رصيدها إلى 4 نقاط بفارق نقطة عن نيوزيلندا والفلبين 3 نقاط.

 أما النرويج فقد حققت نقطتها الأولى في البطولة العالمية لتصبح في المركز الرابع والأخير.

 وتستكمل غدًا مبارايات كأس العالم للسيدات 2023.
 

 مواعيد مبارايات غدًا الأربعاء لكأس العالم للسيدات:


زاليابان وكوستاريكا: تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب فوريست بار، وتنقل المباراة الكثير من القنوات: YLE TV 2, beIN Sports HD 1 English، STV HD (Scotland)، France 3.
 إسبانيا ضد زمبيا: تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب إبدن بارك، وتنقل المباراة الكثير من المبارايات: BBC Two، France 2، beIN Sports HD 1 English، ZDF HD.

 كندا تواجه إيرلندا: تنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الثانية، على أستاد نيب، وتنقل المباراة الكثير من المبارايات: RTE Two، W9 France، YLE TV 2، ITV 1 London، W9 Suisse، beIN Sports HD 1 English، ZDF HD، beIN Sports 1 HD Premium.
 

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