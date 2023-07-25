سويسرا تتعادل مع النرويج بكأس العالم للسيدات

حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة المنتخب السويسري و نظبره النرويجي اليوم الثلاثاء في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للسيدات 2023.



وبذلك أصبحت سويسرا في صدارة المجموعة الأولى، بعد أن ارتفع رصيدها إلى 4 نقاط بفارق نقطة عن نيوزيلندا والفلبين 3 نقاط.



أما النرويج فقد حققت نقطتها الأولى في البطولة العالمية لتصبح في المركز الرابع والأخير.



وتستكمل غدًا مبارايات كأس العالم للسيدات 2023.



مواعيد مبارايات غدًا الأربعاء لكأس العالم للسيدات:



زاليابان وكوستاريكا: تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب فوريست بار، وتنقل المباراة الكثير من القنوات: YLE TV 2, beIN Sports HD 1 English، STV HD (Scotland)، France 3.

إسبانيا ضد زمبيا: تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب إبدن بارك، وتنقل المباراة الكثير من المبارايات: BBC Two، France 2، beIN Sports HD 1 English، ZDF HD.



كندا تواجه إيرلندا: تنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الثانية، على أستاد نيب، وتنقل المباراة الكثير من المبارايات: RTE Two، W9 France، YLE TV 2، ITV 1 London، W9 Suisse، beIN Sports HD 1 English، ZDF HD، beIN Sports 1 HD Premium.

