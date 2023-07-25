أورام الأقصر تنظم حملات للتوعية والكشف المبكر عن أورام الفم

في إطار فاعليات اليوم العالمي لأورام الفم، نظم قسم جراحة الأورام بمستشفى شفاء الأورمان، لعلاج الأورام بالمجان، حملة للتوعية والكشف المبكر عن حالات أورام الفم باللسان،

وذلك تحت إشراف ا.د عاصم البراشي استشاري جراحة الاورام بمستشفى شفاء الاورمان والمعهد القومي للاورام.

وتمت فعاليات حملة التوعية والكشف المبكر عن اورام الفم باللسان، تحت رعاية ا.د هاني حسين، المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الاورمان، و ا.د ايمن عبدالوهاب، رئيس قسم جراحة الاورام بالمستشفى.

واوضح الدكتور عبد الرحمن عصام، نائب المدير التنفيذى لشؤون الجراحة والعمليات، أنه تم فحص عدد كبير من الحالات مع توزيع عدد من المطبوعات التي تشرح طرق الوقاية و كيفية الفحص والمتابعة للكشف المبكر عن اورام الفم، وتم اجراء فحص للمشاركين للكشف المبكر وتعليمهم طرق الفحص والمتابعة.

وقال الدكتور هانى حسبن، المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان، إن فاعليات اليوم العالمي لاورام الفم، تم خلاله حملة للتوعية بالمرض بواسطة مجموعة من شباب الأطباء المتميزين بالمستشفى، موضحا انه تم شرح اسباب الاصابة باورام الفم و طرق الوقاية منها و كيفية التشخيص المبكر لها .

ومن جانبه قال محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي، لمؤسسة شفاء الأورمان، إن المستشفى حريصة على تنظيم الفعاليات التى تهتم بصحة الافراد في المجتمع المحلى، موضحا أنه تم تكثيف حملات التوعية والكشف المبكر عن حالات اورام الفم باللسان، بمختلف قرى ومراكز الاقصر، مشيرا إلى أن الحملات مستمرة بالتنسيق مع العديد من المؤسسات والجمعيات والهيئات وذلك في إطار فاعليات الإحتفال باليوم العالمي لاورام الفم،