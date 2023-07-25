محافظ قنا يوجه بالتنبيه لتعريف أصحاب المتاجر بقانون المحال العامة

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على تراخيص المحال العامة لجميع أنواع الأنشطة التي حددها قانون المحال التجارية الجديد يتم من خلال شباك مخصص بجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وذلك لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى دقة وكفاءة وشفافية.

وأكد المحافظ، علي أهمية المرور الدورى على المحال التجارية بمختلف المدن والقرى لتوعية أصحاب المحلات بسرعة توفيق أوضاعهم، وتوضيح مميزات القانون والاستفادة العائدة عليهم جراء تطبيق هذا القانون وتوفيق أوضاعهم لعدم التعرض للمساءلة القانونية

وعقد المحافظ، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لقانون تراخيص المحال العامة بمدينة قنا ، وذلك بحضور حسام حموه سكرتير عام المحافظة ، و محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة ، واحمد السيد وكيل وزارة التموين ، واحمد جابر مدير مديرية القوي العاملة ، والمهندس وليد أبوالعباس مدير إدارة التخطيط العمرانى وعدد من القيادات التنفيذية المختصة .

وأشار المحافظ إلى أن الهدف من قانون المحال العامة التيسير على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة بنطاق المحافظة من خلال مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية .

وأضاف أن قانون المحال العامة يستهدف تبسيط إجراءات التراخيص وتذليل العقبات الواردة في القوانين السابقة لرفع المعاناة عن المواطنين الذين ظلوا لسنوات طويلة يعانون من عدم الحصول على ترخيص للمحال العامة.

فحص 85 شكوي وردت إلى الديوان العام

فى سياق متصل استقبل المحافظ، ونائبه الدكتور حازم عمر ، ومحمد صلاح ابوكريشة السكرتير العام المساعد صباح اليوم الثلاثاء ٨٥ مواطنًا بمكاتبهم، للإستماع لشكواهم عن قرب، والإستجابة السريعة لمطالبهم، وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية بهدف تحقيق الأمن الإجتماعى والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية.

وقال المحافظ ، إن إستقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف محافظ قنا، أن خدمة المواطن والإستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال استقبال المواطنين بمكاتب القيادات للاستماع إلى شكواهم ، بالاضافة إلى استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة ، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.