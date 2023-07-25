معاقبة متهم بترويج مخدر الحشيش بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد ، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الحشيش وحيازة سلاح أبيض في مدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد و باهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه

وكشف أمر إحالة المتهم وأخر سبق الحكم عليه إلى المحاكمة الجنائية، أنه حازا وأحرزا بقصد الاتجار والتعاطي جوهراً مخدرا حشيش، كما حازا وأحرزا سلاح أبيض "كتر "بدون مسوغ قانوني .

وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، بأنه بدائرة القسم وحال تفقده الحالة الأمنية إشتم رائحة إحتراق جوهر الحشيش المخدر منبعثة من سيجارة مشتعلة يتبادل تدخينها المتهم والآخر المحكوم عليه، وبضبطهما وتفتيشهما عثر مع الأول على عدد ٣ قطع لجوهر الحشيش المخدر وبتفتيش الثاني عثر معه على قطعتين لذات الجوهر المخدر، وسلاح أبيض (كتر) حازا وأحرزا الجوهر المخدر بقصد التعاطي، والسلاح الأبيض بدون مسوغ قانوني.