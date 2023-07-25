هواوي: ندفع عملية التحول الرقمي في مصر

أكد جيم ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، أن الشركة تحرص على تنظيم ملتقى هواوي التوظيفي Hire سنويًا، بما يؤكد دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي للدولة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق فرص عمل جديدة للكوادر المتميزة الذين تم تدريبهم على أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة وعلوم الشبكات، الأمر الذي من شأنه دفع عملية التحول الرقمي في مصر.



أضاف ليو، أن الاقتصاد الرقمي المستدام يتطلب مجموعة كبيرة من المواهب المحلية القادرة على التعامل مع أحدث التكنولوجيات، وبالتالي، تسعى هواوي جاهدة على مدار أكثر من 23 عاماً على الاستثمار بشكل مستمر في برامج التدريب والتأهيل لبناء القدرات الرقمية وتوسيع قاعدة الكفاءات لضمان بناء الكوادر التي تمتلك المهارات اللازمة لتحقيق الاقتصاد الرقمي، في إطار رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال افتتاح ملتقى هواوي الرابع Hire4 والذي يستهدف توفير فرص عمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات للخريجين والخريجات الذين تم تدريبهم وتطوير كفاءاتهم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يأتي الملتقى HIRE4 ضمن جهود شركة هواوي التي تهدف إلى تنمية مهارات الشباب وتطوير قدراتهم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات؛ وبحضور أكثر من 3500 من الشباب ذوي الكفاءات من خريجي منظومة هواوي لبناء القدرات (iTB)، كما يتضمن الملتقي فعاليات يتشارك خلالها ممثلي الشركات خبراتهم المختلفة.

شارك في الملتقى أكثر من 70 شركة محلية وعالمية في عدد من القطاعات منها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك منها، أورنج واتصالات من e& وWe وجيزة سيستمز وألكان سي أي تي وتليتيك وكيان أي تي ومجموعة طلعت مصطفي والبنك الأهلي المصري والبنك العربي الإفريقي الدولي وغيرهم.