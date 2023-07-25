مواهب أوبرا الإسكندرية بين المؤلفات العربية والعالمية

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا للدارسين بمركز تنمية المواهب بالإسكندرية، تحت إشراف الدكتورة هدى حسنى.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس 27 يوليو في السابعة مساءً، بمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

مقتطفات من أشهر المؤلفات العالمية والعربية

يتضمن برنامج الحفل فقرات متنوعة تضم مقتطفات من أشهر المؤلفات العالمية والعربية لفصول العود، الجيتار، البيانو، الفلوت والإيقاع بالإضافة إلى فاصل طلاب فصل الغناء العربى.

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون، ويضم اقساما متعددة ، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعا لهم وتقديرا لجهدهم خلال فترة الدراسة.