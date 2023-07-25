وزير العمل: 4000 منحة مجانية من هواوي في أمن المعلومات والذكاء الاصطناعي (فيديو)

أعرب الدكتور حسن شحاتة، وزير العمل عن سعادته بالمشاركة في ملتقى هواوي التوظيفي السنوي الرابع Hire، الأمر الذي يؤكد حرص الدولة المصرية على التعاون والتنسيق مع كل شركاء التنمية في الداخل والخارج لتحقيق التحول الرقمي في مختلف القطاعات خصوصًا للشباب من خلال دعمهم ببرامج التدريب المعتمدة عالمياً لتأهيلهم للدخول لسوق العمل.

أكد شحاتة اعتزاز الوزارة بالتعاون مع كيان رائد مثل شركة هواوي التي تتبنى استراتيجية تتطابق مع رؤية الدولة في اتجاه تعزيز الابتكار وتوفير حلول قائمة على أحدث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن بناء قدرات الشباب بما يتناسب مع احتياجات الوظائف بهدف خلق قيمة مضافة لتحقيق استراتيجية التحول الرقمي في مصر.

تابع وزير العمل: “في الوقت الذي نرحب فيه بأهمية هذا المؤتمر نتطلع للمزيد من العمل المشترك والاستمرار في تنفيذ أفكارنا المشتركة لدعم خطط التحول الرقمي وتحسين البنية التحتية التكنولوجية والتدريب بشهادة دولية معتمدة على برامج متخصصة في إطار خطط الوزارة”.

أضاف شحاتة: "نجدد ثقتنا في التعاون مع شركة هواوي لأنها من الشركات الرائدة في مجالها من حيث توفير منح مجانية لشباب الخريجين، وقد جددنا التعاون بين الوزارة وهواوي لتوفير 4000 منحة مجانية في مجالات أمن المعلومات والذكاء الاصطناعي وغيرها من البرامج التي تخدم التحول الرقمي”.





جاء ذلك خلال افتتاح ملتقى هواوي الرابع Hire4 والذي يستهدف توفير فرص عمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات للخريجين والخريجات الذين تم تدريبهم وتطوير كفاءاتهم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يأتي الملتقى HIRE4 ضمن جهود شركة هواوي التي تهدف إلى تنمية مهارات الشباب وتطوير قدراتهم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات؛ وبحضور أكثر من 3500 من الشباب ذوي الكفاءات من خريجي منظومة هواوي لبناء القدرات (iTB)، كما يتضمن الملتقي فعاليات يتشارك خلالها ممثلي الشركات خبراتهم المختلفة.

شارك في الملتقى أكثر من 70 شركة محلية وعالمية في عدد من القطاعات منها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك منها، أورنج واتصالات من e& وWe وجيزة سيستمز وألكان سي أي تي وتليتيك وكيان أي تي ومجموعة طلعت مصطفي والبنك الأهلي المصري والبنك العربي الإفريقي الدولي وغيرهم.