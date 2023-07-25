محافظ الدقهلية يترأس لجنة القيادات لاختبار المتقدمين للوظائف

ترأس الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لجنة القيادات لاختبارات واجراء المقابلات للمتقدمين لشغل عدد من الوظائف شملت وظيفة "نائب رئيس مركز ومدينة وحي ووظفية سكرتير مدينة ومركز وحي ووظيفة رئيس وحدة محلية قروية " وذلك من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة ومديريات الخدمات..

وضمت لجنة الاختبارات الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، والاستاذه فكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والادارية،و باسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية والدكتوره امل السعيد مدير عام الموارد البشرية، والدكتوره صفاء فتوح وكيل ادارة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة..

وقامت اللجنة باجراء المقابلات والاختبارات للمتقدمين لاختيار اكفأ العناصر تحقيقا لمتطلبات المرحلة الحالية من العمل التنفيذي.

وأكد محافظ الدقهلية، أن المقابلات والاختبارات قد أجريت بكل الشفافية بين المتقدمين حرصا علي تكافئ الفرص لاختيار افضل العناصر وفقا للاسس والقواعد والشروط التي تتطلبها الوظيفة المشار اليها ووفقا للقانون.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية وتنفيذا لتوجهات الدولة بضخ دماء جديدة ومواكبة إحتياجات المرحلة الحالية وكذلك التدوير الوظيفي للإستفادة من الخبرات المتبادلة وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذي، ففي محافظة الدقهلية،