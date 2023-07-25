محافظ الدقهلية يوجه بمتابعة أعمال زراعة وتنجيل الحدائق بالمنصورة

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، محمد امين رئيس حي غرب المنصورة بالاشراف علي اعمال زراعة وتنجيل الحدائق والجزر الوسطي بشارع الجيش وذلك ضمن أعمال التطوير الجارية بالشارع من أمام استاد المنصوره وصولاً لكوبري سندوب بطول 2 كيلو متر..

وقال مختار، نحن نسابق الزمن في اعمال التطوير التي تتم مؤكدا علي ضرورة تكثيف العمل وزيادة عدد العمال داخل المواقع وسرعة الانتهاء من جميع الأعمال وفقا للبرامج الزمنية المقررة تمهيدا لافتتاح اعمال التطوير قريبا.

وأشار الي أن أعمال التطوير تشمل رصف شارع الجيش وتطوير الحدائق العامة بطول شارع الجيش وكورنيش سندوب بطول 500 متر لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين ، بالإضافة إلي صيانة الحدائق العامة بداية من الإستاد وصولاً الي ميدان ام كلثوم لحين البدء في تطوير هذا الجزء من الشارع في المرحلة الثانية ، مشددا علي عدم المساس بالحدائق العامة وتطويرها بالكامل من خلال توفير مقاعد للمواطنين.

وأكد مختار، أن الهدف من أعمال التطوير التي تشهدها شوارع وميادين وحدائق مدينة المنصوره هو عودتها الي سابق عهدها عروسا للنيل ، تتميز بطبيعتها الخلابة وموقعها الجغرافي المتميز..

ومن جانبه قال "رئيس حي غرب المنصورة " انه تنفيذا لتكليفات "السيد محافظ الدقهلية" تتم اعمال الزراعة للاحواض بالحدائق والجزر الوسطي التي تم الانتهاء من تطويرها وتركيب البلاط لها وتسوية ارضيتها بالرمال اولا باول علي طول الشارع.