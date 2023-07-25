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الثلاثاء 25 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الجو الملتهب يشعل حرائق الجيزة

بوابة الوفد الإلكترونية

في أقل من ساعة استجابت قوات الحماية المدنية بالجيزة ل5 بلاغات مختلفة بوجود حرائق في عدة مناطق بمحافظة الجيزة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وكللت جهودها بالنجاح في إخماد النيران بعد التعامل مع الحرائق باحترافية وأعلى وسائل الأمان حرصًا على حياة المواطنين.

بداية البلاغ 


وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة 5 بلاغات منفصلة بنشوب حرائق شقق سكنية بمناطق "حدائق الأهرام البوابة الثانية بالهرم، شارع خالد مكي من شارع العشرين خلف مدرسة الشروق ببولاق الدكرور، الحي المتميز من شارع عبدالمنعم رياض بأكتوبر".

كما نجحت في السيطرة على حريق مولد كهربائي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، والسيطرة على نيران سيارة مشتعلة في شارع الوحدة بإمبابة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.

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