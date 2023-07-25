PUBG MOBILE.. أستون مارتن تقتحم حلبات القتال

أعلنت ببجي موبايل PUBG MOBILE عن تعاونٍ جديد مع شركة السيارات الفارهة فائقة السرعة أستون مارتن. وبموجب هذا التعاون، ستتوفر ثلاث سيارات فاخرة وعالية الأداء من أستون مارتن في ببجي موبايل، مع خيارات ألوان حصرية للعبة.

سيتمكن اللاعبون من ركوب أسرع سيارة دفع رباعي فاخرة في العالم DBX707 في ساحات القتال في ببجي موبايل PUBG MOBILE، مع توفرها باللون الأزرق النجمي والنيون الأرجواني.

كما ستتوفر سيارة Aston Martin Valkyrie الخارقة بلون الألماس الساطع واللون الأخضر. هذا بجانب سيارة DBS Volante في اللون الأسود البرونزي واللون الوردي السماوي، مع لون آخر سري يمكن للاعبين اكتشافه.

تتميز سيارة Aston Martin DBS Volante من بين السيارات الثلاث بكونها أولى السيارات الرياضية التي يمكن للاعبي ببجي موبايل فتح وإغلاق سقفها حسب رغبتهم وبما يناسب أسلوب لعبهم. وبجانب ذلك، ستتوفر مظلة خاصة بطابعٍ مميز على ضوء هذا التعاون الفريد.

قال فينسينت وانج، رئيس النشر في ببجي موبايل PUBG MOBILE في تنسنت جيمز: "دائمًا ما نبحث عن طرقٍ جديدةٍ للارتقاء بتجربة ببجي موبايل وتقديم أفضل الميزات الجديدة للاعبينا. ولذا يسعدنا هذا التعاون مع أستون مارتن وأن نقدم ألوانًا جديدة حصرية لسياراتهم الأيقونية داخل اللعبة، ونأمل أن تستمتعوا بها أيضًا!".

أضاف ريناتو بيسينياني، مدير التسويق والتواصل في أستون مارتن: ""يُعتبر إطلاق أستون مارتن في عالم ببجي موبايل جزءًا من استراتيجيتنا الأكثر انفتاحًا والرامية إلى إحضار علامتنا التجارية الشهيرة إلى جماهير جديدة وبناء طموحنا مع الجيل القادم من محبي أستون مارتن".

تابع: "نحن متحمسون لهذا التعاون إذ يمنح الفرصة لملايين اللاعبين حول العالم لتجربة متعة قيادة سيارات أستون مارتن واستكشاف بعض الطرازات الأيقونية لدينا".