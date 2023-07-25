تعاون ثقافي على الصعيد السينمائي مع بارجواي

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة، استقبل اليوم الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية ورئيس قصر السينما بجاردن سيتي، سفير دولة بارجواي السيد فيكتور هوجو باريرو بمقر قصر السينما الذي تفقد قاعات القصر ومتحف ذاكرة السينما.



واتفقا الطرفان على تعاون سينمائي ضخم يبدأ بإقامة نادي سينما شهري للسينما ببارجواي ومشاركة بأفلام على هامش ملتقى سينما المحاولة الذي سينطلق في دورته الخامسة نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وقام السفير بإهداء الفنان تامر عبد المنعم كتابين للكاتب البرجواوي الثيباديس جونثالث دل بايي والكاتب اغوستو روا باستوس.



كما أهدى الفنان تامر عبدالمنعم أعداد من مجلة أبيض وأسود للمركز الثقافي بالسفارة وأهدي مجموعة أفلام الإدارة العامة للثقافة السينمائية الخاصة بالترويج السياحي للسفير وذلك من أجل إرسالها إلى دولة بارجواي وعرضها هناك ومن ضمنها فيلم سيوة للمخرج أحمد البدري ونويبع للمخرج عادل عوض وأبوسمبل قدس الأقداس للمخرج عصام حلمي وسانت كاترين أرض التجلي للمخرج عبدلله مرسي وغيرهم من أفلام الإدارة المزودة بالترجمة للغة الإنجليزية.

تعاون على الصعيد الثقافي والسينمائي

وقد تطرق الاجتماع لأكثر من تعاون على الصعيد الثقافي والسينمائي سوف يتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة.



جدير بالذكر أن سينما بارجواي تعد السينما الرابعة المخصص لها نادي سينما شهري بقصر السينما بعد السينما الإيطالية والهندية والفنزويلية الذين يلاقوا إقبالا جماهيريا كبيرا في أيام عروضهم.