الفنان محمد أبو حسيبة يكشف عن دوره في «"طريق العودة» فى العمل الدرامي جديد

في خطوة جديدة من نوعها، يشارك الفنان محمد ابو حسيبة في بطولة تلفزيونية "طريق العودة"، وهو عمل درامي اجتماعي يتناول قضايا ومشاكل الشباب في المجتمعات العربية.

يؤدي الفنان محمد ابو حسيبة دور "رامى"، شاب يعمل في مستشفى، ويتعرض لمواقف مختلفة مع زملائه والمرضى، ويرتبط بعلاقة عاطفية مع ممرضة تدعى "سارة" .

بدأ الفنان محمد ابو حسيبة ، حياته الفنية في مسارح الجامعة، أعرب عن سعادته بالمشاركة في هذا المسلسل، وأنه وجد تفاعلاً كبيراً من الجمهور العربي، ويحب التنوع في أدواره والتحدي في التمثيل.

مضيفاً أنه شارك في عدة أعمال سابقة، وحصل على جوائز عديدة ، منها أفضل أداء مسرحي على خشبة مسارح الشباب بالجامعات .

وتابع أنه شارك في عدة أعمال سابقة، وحصل على جوائز عديدة ، منها أفضل أداء مسرحي عن مسرحية "شعاع الحب" .



وأشاد الفنان محمد ابو حسيبة ، بالتجربة التي عاشها في "طريق العودة"، وقال إنه تعامل مع فريق عمل محترف ومتمكن، وإنه تعلم الكثير من زملائه الخليجيين، وإنه يتطلع لتقديم المزيد من الأعمال التي ترضي ذوق المشاهدين.

أعرب الفنان محمد ابو حسيبة عن سعادته بالمشاركة في هذا المسلسل، وأنه وجد تفاعلاً كبيراً من الجمهور العربي، ويحب التنوع في أدواره والتحدي في التمثيل.

وأضاف الفنان محمد ابو حسيبة، أنه شارك في عدة أعمال سابقة، وحصل على جوائز عديدة، وقال إنه تعامل مع فريق عمل محترف ومتمكن، وإنه تعلم الكثير من زملائه.

ولفت إلى أنه يتطلع لتقديم المزيد من الأعمال التي ترضي ذوق المشاهدين.