الشباب والرياضة تنفذ تدريبات لفرق نواة المسرحية في 10 محافظات

استعداداً لمهرجان نواة للفنون المجتمعية (الدورة السادسة)

تنفذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة) بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة اتجاه، تدريبات لفرق نواة المسرحية في 10 محافظات كجزء من خطة مشروع أندية السكان، استعداداً لمهرجان نواة للفنون المجتمعية (الدورة السادسة).

وتستعد فرق نواة حالياً لمهرجان نواة للفنون المجتمعية بنصوص جديدة يتم تقديمها أمام الجمهور في شكل عرض مسرحي تفاعلي بأندية السكان بالمحافظات المختلفة، وذلك من خلال تدريبات على الكتابة والتمثيل والإخراج.

تهدف العروض المسرحية لمناقشة موضوعات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والختان والعنف ضد النوع الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن فريق نواة للمسرح المجتمعي هو فريق من الشباب المهتم بالمسرح والفنون ودمجها بالقضايا السكانية مثل الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة والعنف ضد النوع الاجتماعي، وذلك في إطار دعم وتمكين الشباب واشراكهم في وضع الحلول للمشكلات المجتمعية من خلال دمج الفن بالقضايا المجتمعية وايصال رسالة هادفة للمجتمع من خلال المسرح.

يمكنكم التعرف على المشروع والمشاركة في فاعليات أندية السكان والاستفادة من الفرص المقدمة عن طريق اللينك التالي:

https://www.facebook.com/groups/792743221739508/