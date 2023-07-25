الحل في المقاطعة.. هل أثرت حملة خليها تنعر في تراجع أسعار اللحوم

يعيش المواطنون فى الأيام الحالية حالة من الغلاء والمعاناة لبعض السلع الاستهلاكية، مما يجعل عدم الانضباط فى الأسعار من منطقة لأخرى، ويصبح المواطن غير قادر على شراء السلع الأساسية والتي يعتمد عليها فى حياته من مأكل وملبس، ولكن إطلاق بعض الحملات لمقاطعتها تجعل المواطن هو المتحكم الأول فى تحديد أسعار السلع.

وظهرت خلال الفترة الماضية العديد من حملات المقاطعة للمطالبة بمقاطعة السلع لتراجع أسعارها من بينها حملة خليها تنعر.

حملة خليها تنعر حملة شعبية أطلقتها جمعية مواطنين ضد الغلاء لحماية المستهلك مقاطعة اللحوم تحت عنوان خليها" تنعر"، والتي ارتفعت الأيام القليلة الماضية ارتفاعات كبيرة دون ثمة مبرر يقنع المستهلكين بهذه الزيادة .

ووصل سعر كيلو اللحم البلدى إلى ٣٥٠ و٤٠٠ جنيه فى عدة مناطق، وهناك قفزات أسبوعية قد يصل سعر كيلو اللحم البلدى إلى ٥٠٠ عند احتفال المسلمين بعيد الأضحى، وهو ما ليس له مبرر سوى الجشع وجنى مزيد من الأرباح لدى كبار المربين وأصحاب المزارع الكبيرة _ الذين يمعنون فى تعطيش السوق حتى يفرضوا أسعارهم فيما يتعلق ببيع العجول الحية فى مزارعهم.

وكانت الحملة غير موجهة بالضرورة لأصحاب محلات الجزارة فقط، بلد وجهت الحملة لأصحاب المزارع الكبار والجزارين المتحكمين فى السوق خاصة بعد توقف سلاسل الإمداد من دولة السودان الشقيق نتيجة الحرب الدائرة هناك الآن.

والجدير بالذكر أن محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ناشد جميع وسائل الإعلام والنشطاء على السوشيال ميديا دعم هذه الحملة الشعبية لإنجاحها وفرض كلمة المستهلكين على السوق المنفلتة والتى تعانى من غياب الرقابة الحكومية.