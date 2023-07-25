ندوة توعوية حول الإسعافات الأولية بأبو حمص

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، بقيادة إبراهيم خضر، مدير عام المديرية، ندوة توعوية حول الإسعافات الأولية بمركز شباب بلقطر الشرقية التابع لإدارة شباب أبو حمص، حاضر فيها تامر مرسال، عضو جمعية الهلال الأحمر المصري، والكابتن أحمد البدرى، عضو هيئة الإسعاف المصرية.

وذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وضمن سلسلة الأنشطة التوعوية التي تنظمها مراكز شباب مصر لنشر الوعي بالصحة والسلامة وتعزيز المجتمع الصحي.

وهدفت الندوة إلى التوعية بأهمية معرفة الإسعافات الأولية والتصرف الصحيح في حالات الطوارئ من خلال فهم وتعلم هذه المهارات التى يمكن أن تسهم في إنقاذ الأرواح وتقليل الأضرار التي قد تنتج عن الحوادث المختلفة.

وشملت الندوة محاضرات تفصيلية عن الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع حالات الإغماء المختلفة، وتم التركيز بشكل خاص على حالات الارتفاع والهبوط السكري، وكيفية التعرف عليها والتصرف السليم في مثل هذه الحالات الطارئة، وأيضًا عن خطوات الإسعاف الأولى في حالات ابتلاع أجسام غريبة، وكيفية تقديم الرعاية اللازمة حتى يتم نقل المصاب إلى المركز الطبي المناسب للتدخل الطبي اللازم.

كما تطرقت الندوة إلى كيفية التعامل مع الكدمات والشد العضلي، إذ قدمت إرشادات حول تطبيق الضمادات والعلاجات الطبية المناسبة للتخفيف من الألم وتسريع عملية التعافي.

وفى ختام الندوة تم فتح باب النقاش مع الحضور والإجابة عن استفساراتهم وتوضيح الشكاوى والمشكلات التي تواجههم في التعامل مع حالات الطوارئ والإسعافات الأولية.