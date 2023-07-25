اليوم.. قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

تجري اليوم الثلاثاء، قرعة دوري أبطال أفريقيا 2024 وكأس الكونفدرالية، للدور التمهيدي الأول والثاني دور الـ64 والـ32.



تبدأ نسخة دوري أبطال أفريقيا الجديدة من دور الـ64 ، ثم يتأهل 32 ناديًا إلى الدور التالي المؤهل لدور المجموعات.

تجرى قرعة لتحديد مباريات دور الـ 64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية، وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ألغى هبوط الأندية من دوري الأبطال للكونفدرالية للمرة الأولى.



يشارك الزمالك في بطولة الكونفدرالية من دور الـ 32 ولن يشارك في الأدوار التمهيدية والتي ستحدد منافس الزمالك في دور الـ 32، فيما سيشارك فيوتشر في الدور التمهيدى للبطولة.



يخوض 54 ناديًا من 42 اتحادًا عضو بطولة كاف دوري الأبطال هذا الموسم، بينما يتنافس 52 ناديًا تمثل 41 اتحادًا عضو في كأس الكونفيدرالية.



وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة قرعة الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أفريقيا 2024.

تبدأ مراسم القرعة المقرر إقامتها في العاصمة المصرية القاهرة بمقر "كاف" في الثانية مساءً بتوقيت مصر، الثانية عشر مساءً بتوقيت المغرب.

