بقايا عقار وكرًا للمخدرات والأوبئة في الوايلي المقاول أزال منزلاً قديماً وترك الطوب للأهالي

اشتكى عدد كبير من سكان منطقة الوايلي وخاصة شارع الشيبيني المتفرع من شارع إبراهيم الدسوقي من الإهمال وتخاذل مسؤولي الحي في رفع بقايا عقار تم هدمه بمعرفة مقاول الحي وحصل الأخير على الحديد الخلع والاخشاب من المنزل وترك الطوب والحجارة للأهالي.

الجيران أكدوا أن المكان أصبح خطرا على الكبار والصغار، لتحوله وكرا لتعاطي المخدرات حيث انتشر بيع الاستروكس والمخدرات بأنواعها في المكان، كما تحول مقلب للقمامة على نحو أدى لانتشار الأوبئة، مطالبين بتدخل وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة والمحافظ اللواء خالد عبد العال ورئيس الحي اللواء أحمد محمد جمال الدين، لإنقاذ الوضع ورفع بقايا المخلفات وعودة الهدوء والأمان للمكان.

الجيران وأهل المنطقة أشاروا إلى أن المقاول ألقى رتش الهدم على كابينة كهرباء مجاورة للمنزل المنهار وأصبح ذلك يمثل خطرا كبيرا على أهالي المنطقة، كما أكدوا أن الكابينة تعرضت للسرقة منذ فترة قصيرة.

السكان أبدوا استياءهم من الوضع القائم وأكدوا أن المقاول تابع لإدارة المشروعات بالحي وحصل على مستحقاته كاملة نظير رفع المخلفات ولكنه حصل على الحديد والأخشاب وترك الحجارة والمخلفات للجيران.