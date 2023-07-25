إزالة 82 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية على مستوى مراكز المحافظة، بتنظيم حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة والبناء المخالف والعشوائي من دون ترخيص، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة مكبرة لإزالة التعديات، والتي أسفرت عن إزالة ٣٦ حالة تعدِِ على أراض زراعية وأملاك ري من دون ترخيص، بقرى ( تله، نزلة حسبن، البرجاية، دمشير، صفط الخمار، بنى أحمد الغربية، طوخ الخيل).

وفى مركز ومدينة مغاغة شمال المنيا، تم إزالة ١٨ حالة تعدِِ للبناء المخالف على أرض زراعية فى المهد، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة شمال المحافظة، ١٥ حالة تعدِِ فى المهد خارج الحيز العمراني، فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، حالتى تعدِِ بالبناء على أرض زراعية بقرية اسطال.

وفى مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا، تم إزالة ١٠ حالات تعدِِ بالبناء المخالف منها، ٥ حالات تعدِِ بالبناء المخالف على أرض زراعية فى المهد، وفك ٥ شدات خشبية، إلى جانب إزالة حالة تعدِِ بمركز ومدينة أبو قرقاص جنوب المحافظة، وحالتى تعد بالبناء المخالف بحى جنوب مدينة ملوى.