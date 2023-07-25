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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إنريكي يعلن تشكيل باريس سان جيرمان لمباراة النصر

إنريكي
إنريكي

 كشف لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي، للمباراة الودية ضد النصر السعودي، اليوم الثلاثاء، في اليابان.
 

 جاء تشكيل باريس سان جيرمان كالآتى:
 


 دوناروما، أشرف حكيمي، لوكاس هرنانديز، ميلان سكرينيار، دانيلو، تشير ندور، فيتينا، سولير، زاير إيمري، ماركو أسينسيو، وليمينا.


 على مقاعد البدلاء كل من:

 كيلور نافاس، موكيه، كيمبيمبي، ماركينيوس، بيرنات، كورزاوا، إنهاجا، أوجارت، فيراتي، فابيان رويز، ريناتو سانشيز، لي كانج إن، إيثان مبابي، نيمار، إسماعيل الغربي، إلياس حسني، وهوجو إيكيتيكي.

 

 وبدأ باريس مبارياته الودية هذا الصيف بالفوز على لوهافر بثنائية من دون رد، مساء الجمعة الماضي، في مقر تدريبات العملاق الباريسي، فيما فريق النصر، خسر آخر مباراتين وديتين بنتائج ثقيلة أمام سيلتا فيجو بخماسية من دون رد، وأمام سيلتا فيجو بنتيجة رباعية مقابل هدف.
 

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