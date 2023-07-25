صيانة أعمدة الإنارة بطرق وشوارع المنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا، أعمال صيانة ودعم إنارة الطرق الرئيسية والشوارع، تجنبًا للحوادث، وكذلك جنبًا إلى جنب في رفع إشغالات الطرق العام؛ لخلق مظهرًا بيئيًا وحضاريًا يليق بالمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، للأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة؛ لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العام، وإجراء أعمال الصيانة الدورية للإنارة، وتمهيد طرق ورفع الإشغالات كافة عن حرم الطريق العام.

ففي مركز ومدينة بنى مزار، نفذت الوحدة المحلية حملات للنظافة ورفع المخلفات بالأحياء الرئيسية على مستوى المركز والقرى التابعة له، مع إجراء صيانة دورية لأعمدة الإنارة وإصلاح الأعطال، إذ تم ردم حفرة وتسويتها عقب الانتهاء، من إصلاح عطل ماسورة مياه بحي شرق المدينة، وكذلك رد الشيء لأصله بشارع السلام بحي شمال المدينة عقب الانتهاء من إصلاح ماسورة صرف صحى.

كما واصلت الوحدة المحلية بقريتي القيس وأبو جرج أعمال النظافة، إلى جانب تطهير مصرف الأزهار طريق بين الجناين بأبو جرج لوضوح الرؤية أمام المارة، والحد من خطر الحوادث المتكررة بتلك المنطقة، وفي مركز ومدينة مطاي، تابعت الوحدة المحلية أعمال توسعة وتمهيد طريق عزبة القارة، بطريق مصر أسوان الزراعي بطول ٦٠٠ متر تقريبًا، وذلك بالتنسيق مع إدارة التجميل والتطوير واستخدام معدات الحملة الميكانيكية، كما تم رفع المخلفات من على جانبي الطريق وقص الحشائش ورفع الأتربة وقص الأشجار الكبيرة بالطريق، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية في الاستجابة لشكاوى المواطنين وتوسعة نهر الطريق للتيسير على المواطنين.

وتواصل الوحدات المحلية لمراكز المنيا، وسمالوط، وديرمواس، جهودها في تنفيذ أعمال النظافة وصيانة أعمدة الإنارة وتمهيد وتسوية الطرق على مستوى المركز والقرى التابعة له، إذ نفذت الوحدات المحلية لكل من قرى، (دمشير ـ نزلة حسين ـ تله ـ بنى محمد سلطان ـ البرجايةـ دماريس) بالمنيا، وقريتى (قلوصنا ـ بنى غنى) بسمالوط، وقريتي (نزلة البدرمان ـ تل بنى عمران) بديرمواس، حملات مكثفة للنظافة تم خلالها رفع المخلفات من نقاط التجميع ونقلها إلى الظهير الصحراوي الشرقي، في إطار الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز وخلق بيئة نظيفة آمنة خالية من التلوث.