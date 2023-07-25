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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الفلبين تحقق أنتصار تاريخي في كأس العالم للسيدات وكوريا تسقط أمام كولومبيا

كأس العالم للسيدات
كأس العالم للسيدات

فاز المنتخب الكولومبي، على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين نظيفين، اليوم الثلاثاء، في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الثامنة في الدور الأول لبطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات، الذي تستضيفه أستراليا، ونيوزيلاندا.

ويتواجد المنتخب الكولومبي، في المركز الثاني بالمجموعة ويملك 3 نقاط، بفارق الأهداف فقط خلف نظيره الألماني، الذي افتتح مباريات المجموعة أمس الإثنين بالفوز الكبير (6-0) على المنتخب المغربي.
 

 أنتصار تاريخي


فيما حقق المنتخب الفلبيني أنتصار تاريخي بهدف نظيف على نيوزيلاندا صاحب الأرض، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالبطولة.

وجمع المنتخب الفلبيني، أول 3 نقاط له في المجموعة، وهي أول 3 نقاط له على الإطلاق في مونديال السيدات؛ حيث يخوض البطولة للمرة الأولى في تاريخه، فيما تجمد رصيد نيوزيلاندا عند 3 نقاط.
 

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