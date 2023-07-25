منح السائحين الأجانب الوافدين لمصر على متن اليخوت السياحية إقامة سياحية لمدة 3 أشهر

قامت وزارة الخارجية بإصدار توجيهات للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج كافة بمنح السائحين الأجانب الوافدين لجمهورية مصر العربية على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 أشهر بدلًا من شهر.

جاء ذلك استكمالًا للجهود المبذولة من قِبل الدولة المصرية لحل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه اليخوت الأجنبية المترددة على الموانيء والمراين السياحية على السواحل المصرية وسعيًا لتعظيم سياحة اليخوت الأجنبية لمصر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتالي تعظيم موارد الدولة.

اليخوت السياحية:

كما صدرت توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 17/5/2023 للوزارات المعنية لاتخاذ اللازم حيال مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر" بدلًا من "30 يومًا "، وذلك نتيجة لما قد يواجهه مرتادي اليخوت الأجنبية من تقلبات للعوامل الطبيعية أو مواقف طارئة (سوء أحوال جوية – أعطال تمنع اليخت من المغادرة - ) وعدم القدرة على الالتزام بالمغادرة باليخت خارج البلاد فى التوقيتات المناسبة لمتطلبات الإبحار الآمن للطاقم والركاب.