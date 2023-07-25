عاجل إلى فضيلة الإمام الأكبر

أنا مطلقة ومريضة بارتفاع ضغط الدم، وضعف فى عضلة القلب وأجريت عملية تركيب مسمار صناعى بالقدم وأمر بظروف قاسية جدا، ولى ابنة شابة لا تعمل وكل مصدر رزقى معاش «تكافل وكرامة» واضطررت للعمل كعاملة مؤقتة فى إحدى شركات النظافة فى أحد المستشفيات الجلدية الحكومية تابع وحدة السيدة نفيسة بجوار قسم الخليفة.

سبب استغاثتى أننى كنت أصرف معاشًا من مشيخة الأزهر منذ عام 2014 وتم قطعه بعد عامين من الصرف بسبب تنقلى أكثر من عنوان للإقامة بسبب عدم استطاعتى سداد الإيجار، لذلك أرجو رفع صوتى لفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

فاتن عبدالعزيز محمد أيوب

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الخليفة - القاهرة

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