ياسر إدريس يهنئ حسين المسلم برئاسة دولي ألعاب الماء ل 8 سنوات متتالية

هنأ المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصرى لألعاب الماء ونائب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرى الكويتي حسين المسلم بفوزه التاريخي كأول رئيس للاتحاد الدولي لألعاب الماء يجلس على كرسى الرئاسة لمدة 8 سنوات متتالية من خلال الانتخاب.

كما حرصت نهال سعفان كابتن منتخب مصر للسباحة التوقيعية وعضوة لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد الدولى على تهنئة المسلم بالفوز الذى أثلج صدور أبناء الوطن العربى وبخاصة المصريين الذين يرتبطون بعلاقات وطيدة مع المسلم وشعب الكويت الشقيق.

وحسم المسلم رئاسة الاتحاد الدولي لألعاب الماء، بالتزكية في الانتخابات التي اجريت اليوم الثلاثاء خلال اجتماع الجمعية العمومية الذى عقد بمدينة فيوكوكا اليابانية، على هامش بطولة العالم للسباحة القصيرة

وحضر الاجتماع عن الجانب المصرى أمير عبد الجواد نائب رئيس الاتحاد المصري .

وكان المهندس ياسر إدريس أول من تقدم بأستمارة ترشيح مصر للكابتن طيار حسين المسلم لرئاسة الاتحاد الدولي لالعاب الماء العالمية ، وذلك فى الانتخابات التى جرت اليوم ، نظر لما

تتمتع به مصر من علاقات طيبة وقوية مع الاتحاد الدولي لالعاب الماء الذى يرأسه حسين المسلم ، والذى ساهم بدور كبير وفعال فى فوز المهندس ياسر إدريس بعضوية الاتحاد الدولى بالتزكية فى الانتخابات التى جرت ديسمبر الماضى ، فضلا عن العلاقات المتينة التى تربط الاتحادين المصري والكويتي .

صرح المهندس ياسر إدريس أن حسين المسلم هو أكبر داعم للسباحة المصرية ، وقيادات الاتحاد المصري للسباحة فى الاتحاد الدولى لحبه الشديد للمصريين ، بالإضافة إلى أنه يعد أفضل من تولى رئاسة الاتحاد الدولى لألعاب الماء منذ أنشائه فى 19 يونيو عام 1908 ، بعدما استطاع حسين المسلم أن ينقل الاتحاد الدولي لألعاب الماء نقله كبيرة خلال الفترة الماضية ، بدعمه الشديد لكافة الدول الأعضاء فى الاتحاد الدولى ، ونجاحه فى تطوير أداء منظومة العاب الماء بالكامل .

وقام المهندس ياسر إدريس خلال الفترة الماضية بمجهودات كبيرة وفعال لدعم ومساندة حسين المسلم صاحب البصمة الكبيرة على الألعاب الماء فى العالم ، فضلا عن رؤية إدريس الثاقبة بأن المسلم هو أحق من يتولى سفينة الاتحاد الدولى ، حيث أعلن من قبل بأن المرشحين سوف يحجموا عن الترشيح أمام المسلم على كرسى الرئاسة ، وقد كان ليفوز المسلم بالتزكية كما توقع إدريس ، بعد التطوير الذى أدخله المسلم على اللعبة التى تضاهى كرة القدم فى عدد الممارسين والأبطال والأعضاء فى منظومة الاتحاد الدولى .

كان الكويتى حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء قد نجح فى الحصول على ثقة أعضاء الجمعية العمومية بالكامل البالغ عددها 208 دولة، وفاز برئاسة الاتحاد الدولى بالتزكية لمدة 8 سنوات .

وحسم المسلم رئاسة الاتحاد الدولي لألعاب الماء، بالتزكية بعدما أحجم كل الاعضاء عن الترشح ضده فى اجتماع الجمعية العمومية الذى عقد اليوم الثلاثاء بمدينة فيوكوكا اليابانية.

وعقدت عمومية الاتحاد الدولي لالعاب الماء على هامش بطولة العالم للسباحة القصيرة ، حيث يسمح قانون الاتحاد الدولى الذى تم تعديله فى اجتماع الجمعية العمومية التى عقدت ديسمبر الماضى فى مدينة ميلبورن الاسترالية للرئيس وأمين الصندوق بالتواجد فى الاتحاد الدولى لمدة ثماني سنوات بالانتخاب.

كما ان فوز المسلم اليوم بالتزكية يحدث لأول مرة فى الاتحاد الدولى لألعاب الماء .