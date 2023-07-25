حق الرد تم عمل تظلم لـ«سامية».. وبحث اجتماعى لـ«الشحات».. وإعادة التسجيل لـ«عمر»

تلقت «الوفد» ردًا من وزارة التضامن الاجتماعى بخصوص ما نشر على فترات متلاحقة، حيث أكد الرد أن شكوى المواطن الشحات محمد شتا من محافظة مفر الشيخ والتى يلتمس فيها الحصول على الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ تبين أن المواطنة مروة محمد محمد لديها بيانات على منظومة الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» ولديها استمارة غىر مطابقة لشروط الصرف، كما أنه تم الفحص على المجالس الطبية للابنة تبين أنها لم تتم إجراء القومسيون الطبى لمعاش «كرامة» لها، تم التواصل مع المواطن لحجز قومسيون طبى مميكن لمعاش «كرامة» وفى حالة القبول طبيًا يتم عمل فك حظر وإعادة التسجيل مرة أخرى وإضافة الإعاقة، كما أنه عمل بحث اجتماعى من المؤسسة الفرعية للتكافل الاجتماعى دفعة واحدة لحين البت من الانتهاء فى مساعدة الابنة.

أما بالنسبة لشكوى المواطنة سامية صالح أحمد محمد من محافظة القاهرة والتى تلتمس فيها الحصول على الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة تبين أن المواطنة لديها بيانات على منظومة الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» كما أنه تبين أنها تعانى من تغير فى مفصل الركبة وأنها مستحقة طبياً وزوج المواطنة عبدالوهاب محمد متحصل على معاش «كرامة» بشكل منتظم، تم عمل تظلم بالاستحقاق الطبى وإضافة الإعاقة لها من قبل المركز التكنولوجى للحصول على كارت «كرامة» لها وفقا للشروط والمعايير.

وشكوى المواطن عمر عبدالسلام أحمد من محافظة القاهرة والتى يلتمس فيها الحصول على الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة تبين أن المواطن المذكور لديه أسرة مكونة من 5 أفراد ويعمل بدخل شهرى غير ثابت 1500 جنيه، وتبين أن زوجة المواطن سلمى عبده عبدالتواب لديها استمارة «تكافل وكرامة» غير مطابقة للشروط، وتم توجيه المواطنة لحجز قومسيون طبى مميكن لأن الزوج يعانى من مشكلات فى ظهره وفى حالة الاستحقاق طبيا يتم عمل فك حظر وإعادة التسجيل له وفقًا للشروط والمعايير.

أما بالنسبة لشكوى المواطن محمد مهدى عبدالرازق من محافظة الفيوم والتى يلتمس الحصول على الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» وبالتنسيق مع مديرية الشئون الاجتماعية بالفيوم تبين أن المواطن المذكور ليس له بيانات على منظومة الدعم النقدى «تكافل وكرامة» ولديه ابن مريض والأب يعمل بدخل غير ثابت 1400 جنيه شهريًا وتبين من الفحص على موقع المجالس الطبية أن الطفل مستحق والمواطن حاليًا مقيم بالقليوبية وتم التنبيه عليه بالتوجه للوحدة الاجتماعية التابع لها للتقديم على «تكافل وكرامة» واستكمال الأوراق اللازمة.

وشكوى المواطن شريف سعيد محمود، محافظة الجيزة التى يلتمس الحصول على «تكافل وكرامة» وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة تبين أن المواطن المذكور له استمارة مقبولة وتم استخراج «ڤيزا كرامة» سارية وكان آخر سحب بتاريخ 15 مايو 2023. كما تم توجيه المواطن لاستلام كارت الخدمات المتكامل وبالمتابعة تبين استلامه للكارت بالفعل.

المستشار الإعلامى للمواقع الإلكترونية والصحف

محمد عبدالمنعم