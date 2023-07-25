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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الكويتي حسين المسلم رئيسا للاتحاد الدولى لألعاب الماء بالتزكية

حسين المسلم رئيس
حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء

فاز الكويتى حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء  برئاسة الاتحاد للدورة الثانية بالتزكية لمدة 8 سنوات مقبلة بعدما نجح فى الحصول على ثقة أعضاء الجمعية العمومية بالكامل البالغ عددها 208 دولة.

وحسم المسلم رئاسة الاتحاد الدولي لألعاب الماء، بالتزكية بعدما أحجم كل الاعضاء عن الترشح ضده فى اجتماع الجمعية العمومية الذى عقد اليوم الثلاثاء بمدينة فيوكوكا اليابانية.

وعقدت عمومية الاتحاد الدولي لالعاب الماء على هامش بطولة العالم للسباحة القصيرة ، حيث يسمح قانون الاتحاد الدولى الذى تم تعديله فى اجتماع الجمعية العمومية التى عقدت ديسمبر الماضى فى مدينة ميلبورن الاسترالية للرئيس وأمين الصندوق بالتواجد فى الاتحاد الدولى لمدة ثماني سنوات بالانتخاب.

كما ان فوز المسلم اليوم بالتزكية يحدث لأول مرة فى الاتحاد الدولى لألعاب الماء .

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