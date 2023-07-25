المأذون لم يردنى إلى زوجى ولا أدرى: هل أنا أرملة أم مطلقة؟

تلقى بريد متاعب الناس «فضفضة» من سيدة تطالب الجهات الرسمية مساعدتها.. تقول سطور الرسالة:

نشأت فى مجتمع ريفى بسيط، أخت لثلاثة أولاد ووالدى عامل أرزقى يعمل يومًا ويتوقف عدة أيام، وكانت المشاجرات لا تتوقف بسبب أعباء المنزل، ومصروفات أشقائى، وعلاج والدى الذى بدأ يشكو من ربو وسعال مستمر لا يتوفف، وكان الهم الأول لوالدتى التى بدأت فى العمل بالمزارع المجاورة، لسد احتياجات والدى من الأدوية، وتدبير مصروفات المنزل ودروس أشقائى فى مراحل التعليم المختلفة، وكان الحديث الذى لا يتوقف بين أبى المريض وأمى المغلوبة على أمرها، هو زواجى فى أقرب وقت، بعد أن خاف على إذا حدث له مكروه، ومن كثرة المشكلات والمشاجرات تمنيت أن يأتينى ابن الحلال ايا كان شكله وايا كانت وظيفته، ولكن لم أتخيل أن يكون حظى الزواج من عامل بناء، ولم أتردد فى قبول الزواج لأننى لم اكمل تعليمى، ولكن والدتى كانت تنظر إلى جمالى ورشاقتى باستحقاقى زوجًا أفضل، وصاحب وظيفة أحسن من عامل بناء، التقيت به لأول مرة وبدت عليه علامات الخجل، وبدت على يديه وقدميه وملامحه عوامل الشقاء، وارتباط هذا بطبيعة عمله، ورغم ذلك أشفقت عليه وتمنيت من الله أن يجمعنا فى منزله المنفصل عن أسرته على الحب والعشرة، وكل ما أريده هو الهروب من الجو الخانق ومشاجرات أبى وأمى ومطالب أشقائى التى لا تتوقف، عشت حياة هادئة وبسيطة معه ورزقنا الله بمولود جميل جعل الحياة امامى جميلة، وعقدت النبه لتعويضه عن الشقاء الذى عشته طوال حياتى، ولكن من أين يأتى هذا الأمل وقد بدأت سهرات زوجى مع أصدقائه بمنزلنا البسيط تزداد يومًا بعد يوم، وكنت فى البداية اطمأن نفسى أن الأمر لا يعدو سوى ضحكات وسمر بين أصحاب الايادى السمراء الذين يلجأون إلى السمر وتتناول أقداح الشاى، لتعويض عناء الساعات الصعبة التى تمر عليهم أثناء عملهم، وماهى الا أيام واكتشفت أن زوجى مدمن، وبعد أن فشل فى الذهاب إلى عمله المعتاد بسبب وهن صحته وعدم تدبير النقود لشراء المخدرات واضطر إلى التوزيع من خلال هذه الجلسات المنزلية المريبة، وكان لابد يا سيدى أن اصطحب ابنى إلى منزل اسرتى هربًا من تربيته فى هذا الجو الملبد بأدخنة المخدرات، وطلبت الطلاق منه بعد أن فشلت مساعى زوجى واقربائه فى العودة للمنزل، ووجدت أن اتمسك بحق ابنى فى العيش معى بمنزل والدى رحمة الله عليه والذى ضاق بى وبأشقائى الذين كرهو عودتى بحجة أن طليقى لم ينفق علىّ أنا وابنى، ولم يكن أمامى بد من العود إلى طليقى، وشعرت وقتها أن نار المخدرات اقل حرقًا من بخل وشح وقلة شهامة أشقائى، وكان لابد عند عودتى لطليقى بعد طلاق دام عامين، أن أعود بعقد جديد وصداق جديد، وكان الأمر بالنسبة لى اشياء روتينية فوضت فيها شقيقى الأكبر، الذى كان يضيق بوجودى فى منزل أبى وأمى رحمهما الله، وبعد العقد أقسم لى زوجى أنه ابتعد عن تعاطى المخدرات، وقد صدق فى قسمه لانه قام باستبدال المخدرات الطبيعية بغيرها تخليقية وكيماوية أشد وأفتك وبعد عودتى بعامين توفى زوجى متأثرًا بإدمانه، وبدأت رحلتى مع المعاش وكانت غلطة عمرى يا سيدى اننى لم أغير حالتى الاجتماعية لبطاقتى الشخصية، وظللت على وضعى مطلقة، فهرولت إلى شقيقى للحصول على القسيمة الجديدة فأخبرنى أنه لم يحصل عليها من المأذون الذى تبقى له رسوم اتعاب العقد ولم أعطها له، فتوجهت إلى المأذون الذى رفض مقابلتى بحجة مرضه متعللًا أنه لا يتذكر هذا العقد، ولم يكتب شيئًا لى منذ عامين، وأنا الآن يا سيدى أمام القانون مازلت مطلقة، وأمام الله وأمام أهلى وأهل زوجى ارملة، وعندما توجهت لإدارة الأحوال المدنية، رفضت تغير حالتى الاجتماعية بالبطاقة حتى أحضر القسيمة، والمأذون يماطلنى، وشقيقى الذى شهد العقد وسدد الرسوم للمأذون لم يصل معه لشىء، وأنا الآن لا يحق لى الحصول على معاش أرملة ولا معاش مطلقة، وأخشى أن يستولى أشقاء زوجى على حقى فى المنزل بعد أن تفرق دمى بين أخى وبين مأذون شرعى لا يجد من يحاسبه.

(م. ص. ع) الجيزة

بعد قراءة سطور الرسالة لا أملك إلا أن أضع مأساتك أمام كل من وزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعى للتحقيق فى الأمر، ونزولًا على رغبة السيدة (م، ص،ع) فضلنا الاحتفاظ ببياناتها لدى الجريدة لحين طلبها.

طارق يوسف