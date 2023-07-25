تحويل المبانى الحكومية لمنشآت فندقية فكرة جيدة

رجل الأعمال حمادة أبوالعينين رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم فى حواره لـ«الوفد»:

قال رجل الأعمال والخبير السياحى الدكتور حمادة أبوالعينين، رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، إن رؤية الدولة لاستغلال بعض المبانى الحكومية القديمة وتحويلها إلى منشآت فندقية، كما جاء فى البيان الرسمى الصادر عن مجلس الوزراء، فكرة جيدة من حيث المبدأ، وتم تنفيذها فى دول كثيرة، حيث جرى تحويل مبان قديمة إلى فنادق، ولكن لن تكون مؤثرة فى رفع عدد الغرف الفندقية بقدر ما ستقدم نهجاً فندقياً مختلفاً، لذلك يجب دراسة كل مبنى على حدة، موضحاً أنه تتم دراسة موقع المبنى وتحديد صلاحية المكان للنشاط الفندقى، ثم دراسة خدمات البنية التحتية لهذا الموقع والمبنى حتى لا تكون تكلفة تحويله أعلى كثيراً من تكلفة إنشاء فندق جديد، ومع هذا

لن تكون مؤثرة فى رفع عدد الغرف الفندقية بقدر ما ستقدم منتجاً فندقياً مختلفاً.

وفى حواره لـ«دنيا السياحة» أشاد الدكتور حمادة أبوالعينين، بفكرة دخول الدولة فى شراكة مع المستثمرين، كما جاء فى البيان الرسمى لمجلس الوزراء، أن تتولى الدولة البناء، وإسناد الإدارة والتسويق لمستثمرين من رجال الأعمال ذوى الخبرة، مؤكداً أن الفكرة جيدة جداً، ولا مانع أن تدخل الدولة فى شراكة استثمارية، تكون هى الممول أو المطور، وينحصر دور المستثمر الفندقى فى وضع مواصفات المشروع وإدارته بشكل اقتصادى، حتى تحصل الدولة على العائد من التشغيل، وهذا المشروع المقصود منه معالجة عدم توافر مصادر التمويل.

وتابع: ولا مانع أن يكون ضمن الاتفاق، حق الخيار للمستثمر فى شراء المشروع، مطالباً بضرورة دراسة المشروع تفصيلياً، ويتم وضع نمط للتكلفة يتم الاتفاق علية تجنباً لعدم حدوث أى نوع من ارتفاع التكلفة بشكل لا يمكن للمستثمر فيما بعد من إعادة شراء هذا الأصل فى حالة رغبته.

وأكد «أبوالعينين» أن معوقات الاستثمار السياحى كما هى لم تتغير، الاستثمار الفندقى يواجه معوقات ٧٠٪ من أسبابها داخلية، و٣٠٪ عوامل خارجية، رغم حصول الدولة على نصيبها من النشاط السياحى من ضريبة القيمة المضافة وضرائب الأرباح إلا أن تعدد أنواع الرسوم مثل حماية الشواطئ والبيئة وغيرها من الكثير من الجهات يجعل هناك ضرائب مباشرة وغير مباشرة ورسوماً غير محددة.

وتابع: المعوق الأساسى ليس الأراضى، ولكن فى تكلفة تمويل المشروعات، حيث إن بدائل تمويل المشروعات طويلة الأجل غير موجودة فى مصر وهى من ١٠ إلى ١٥ سنة، والفوائد يجب أن تتناسب مع طبيعة النشاط وسبق أن طالبنا بعمل صندوق للاستثمار السياحى يقوم بالتمويل على أن يتخارج على آجال طويلة لصالح المستثمر.

وأضاف: وهذا بالطبع عكس العوامل المؤثرة على حركة التدفق السياحى، سواء دولية أو محلية، حيث إن ٧٠٪ من أسبابها خارجية، وبعيدة تماماً عن القطاع والدولة، سواء كانت أحداثاً سياسية أو حوادث أمنية أو حروباً خارجية بين الدول الأخرى، ولا دخل للدولة بها، فالدولة مشكورة ساندت القطاع بشكل قوى جداً، وما بذلته من جهود خارجية كان لها دور كبير فى استرداد السياحة قوتها مرة أخرى.

وفيما يتعلق بخطة الدولة لزيادة عدد الغرف الفندقية قال رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، زيادة عدد الغرف السياحية يتطلب عدداً من الضوابط، أهمها وضع خطة مبنية على الأرقام، بمعنى المستثمر يحتاج إلى بيانات حتى يستطيع اتخاذ قراره للاستثمار ليتم البناء على معطيات، منها معرفة نسب الإشغالات فى المنطقة المطلوب زيادة الغرف فيها، والأعداد المتوقع زيادتها، وتلى ذلك الخدمات التى تساعد على زيادة حركة التدفق السياحى فى كل منطقة، وعلى سبيل المثال، الطاقة الاستيعابية فى كل المطارات بما فى ذلك خدمات تسلم الحقائب والنقل الداخلى وغيرها، موضحاً ضرورة أن تكون هناك محددات لكل منطقة، وعلى سبيل المثال مطار شرم الشيخ لا بد أن يكون بطاقة مريحة تتناسب مع تزامن الرحلات حتى نتجنب مشكلات التكدس.

وتابع: مطلوب دراسة جيدة وواضحة للمستثمر فى توزيع عدد الغرف على كل المناطق، حتى لا تتسبب إضافة عدد من الغرف فى مشكلات أخرى، مثل التكدس بالمطارات وهو ما يؤدى إلى عزوف السياح، فزيادة عدد الغرف لا بد أن تكون مرتبطة بنسب الإشغال لحماية أسعار الغرف من الانهيار.

وأكد «أبوالعينين» الوصول إلى ٣٠ مليون سائح فى السنة هدفه الأهم الدخل السياحى، أكثر من عدد السياح، بما يعنى أن يكون مستوى الخدمة المقدمة للسائح تنافس مثيلاتها فى الأسواق المنافسة.

وطالب أبوالعينين برفع طاقة النقل السياحى الداخلى من خلال صدور قرار بإعفاء وسائل النقل السياحى بأنواعها من كل الرسوم والضرائب مع السماح باستيراد المركبات السياحية بحد أقصى موديل ٣ سنوات سابقة لتجنب ارتفاع تكلفة السيارات والأتوبيسات الجديدة أسوة بمبادرة العاملين بالخارج.

وتابع: هذه الدراسة يجب أن تخدم كل منطقة سياحية طبقاً لظروفها، لتكون خطة النمو طبقاً لعدد الغرف المتاحة والبنية التحتية لكل منطقة، وعمل جدول زمنى متدرج لإضافة الطاقة الفندقية إذا كان هناك احتياج لإضافة هذه الطاقة، وهذا يجب أن يرتبط ارتباطاً أساسياً بنسب الإشغال ومستوى الأسعار، حتى لا تتسبب زيادة المعروض من الغرف إلى انهيار الأسعار، وبالتالى انهيار القطاع، مؤكداً أن انهيار قطاع الفنادق على مدار الـ١٥ عاماً الماضية هو نتيجة حتمية لتدنى الأسعار وهذا معلوم للجميع، وعدم الأخذ بالقواعد الاقتصادية فى التسعير، موضحاً أن بعض المستثمرين يقومون باستثمارهم بطريقة غير رشيدة، بمعنى أنه لا يأخذ فى الاعتبار عند تحديد سعر البيع للغرفة معدل الاستهلاك والتقادم للأصل عند تحديد السعر، وعلى الدولة أن تكون واعية فى توجيه المستثمرين وإلزامهم بعدم اتباع سياسة حرق الأسعار، باعتبار أن الثروة الفندقية العقارية تمثل أصولاً للاقتصاد القومى وليس للمستثمر الفرد.

وقال رئيس مستثمرى مرسى علم إننا نحتاج من ٣٠٠ إلى ٣٥٠ ألف غرفة لاستيعاب ٣٠ مليون سائح (على أساس نسبة إشغال ٨٥٪) وهذا يتطلب أن تكون هناك دراسة، وتتم على مراحل على أن تكون مرتبطة بنسب الإشغال الحالية والمتوقعة وبالسعر العادل وتكون زيادة عدد الغرف مواكبة لحركة نمو الإشغالات والأسعار.

وفيما يتعلق بـ«الرخصة الزهبية» كما أعلن عنها فى البيان الرسمى لمجلس الوزراء، قال رئيس مستثمرى مرسى علم، البيان لم يوضح المقصود بها الشركات أم الفنادق، خاصة أن تراخيص المشروعات الفندقية لا تعانى أى مشكلات أو عقبات مع الوزارة المختصة والمسئولة، ولكنها تعانى جحيم الوزارات الأخرى كالبيئة والداخلية والرى وغيرها.

وتابع: الرخصة الذهبية، مطلوبة فى بعض الأنشطة التى تخدم النشاط السياحى كالأنشطة الترفيهية وأنشطة الرياضات بأنواعها سواء بحرية أو برية أو جوية، ونحتاج إلى كيانات محترفة فى زيادة حجم الأنشطة التى يحتاج لها السائح والتى لا يكون لها تأثير مباشر على متوسط الأنفاق وعلى تعدد الزيارات، حيث إن الدول السياحية الكبرى تعتمد بنسبة كبيرة على السائح متعدد الزيارات.

وأشار الدكتور حمادة أبوالعينين إلى وجود تحسن فى أسعار بيع الغرف الفندقية، ولكنه لا يتعدى من 5 إلى 10% فى سعر السائح الأجنبى، وارتفاع سعر الدولار من المؤكد أثر فى الدخل عند مقارنته بالجنيه المصرى، وهذا ليس المطلوب، فالسياحة نشاط خدمى تصديرى ويهمنى ارتفاع الدخل بالعملة الأجنبية وليس المصرية.

وأكد رئيس مستثمرى مرسى علم أن هناك طلباً متزايداً على مصر، وزيادة كبيرة من الحركة الوافدة وخاصة من الأسواق الجديدة، سواء الأوروبية أو العربية، وعلى سبيل المثال بدأت حركة جيدة من السوق التركى، وبدأت تعود جنسيات أخرى كالجزائر بنسب كبيرة، وهذا جيد جداً إلى جانب زيادة فى الحركة من الأسواق التقليدية، ومطلوب الاستفادة من ذلك ونخطط بشكل علمى ومدروس وبمشاركة المجتمع نفسه، فالجميع مستفيد من السياحة وتستفيد منها عشرات الصناعات الأخرى.

وطالب «أبوالعينين» بسرعة التحرك لمواجهة التطور السياحى السعودى على ساحل البحر الاحمر، مؤكداً أن المنافسة معهم ليست لأن الوجهات المنافسة الأفضل، ولكن المنافسة تأتى من البنية التحتية، ومستوى الخدمات المقدمة، فعلينا التحرك سريعاً فى عدة اتجاهات وعلى فترات يتفق عليها.

ورفض رئيس مستثمرى مرسى علم مقولة الساحل الشمالى سياحة موسمية لا تعتمد على السياحة طول العام، وهذا كلام غير صحيح، بدليل دولة مثل اليونان، فشمال المتوسط تحقق السياحة عندهم أرقاماً كبيرة جداً، فلماذا لا يُستغل الساحل الشمالى بنفس الأسلوب؟ والمناطق المنافسة لنا فى منطقة شمال وشرق المتوسط مثل تركيا وقبرص واليونان وإسبانيا وإيطاليا وتونس والمغرب كلها على البحر المتوسط ونجحت فى جذب سياحة وافدة من أوروبا ونحن ما زلنا نشتغل فى الساحل على المصريين فقط!

وطالب «أبوالعينين» بضرورة رفع مستوى العمق الحضرى لمنطقة الساحل الشمالى، وتسويقه خارجياً، وذلك من خلال وضع خطة لعدد الغرف المطلوبة على مدار خمس سنوات بالتدرج سنوياً، ووضعها على خريطة السياحة العالمية على أن يمتد الموسم السياحى فى هذه المنطقة بداية من شهر أبريل حتى نهاية شهر نوفمبر، ولا مانع من أن يكون هناك ٣ أو٤ أشهر تنخفض فيها الحركة نتيجة الأجواء والنوات، ولنا مثال فى ذلك الأسواق المنافسة على شاطئ المتوسط جنوباً وشرقاً وشمال المتوسط، ومثال ذلك اليونان وهى دولة سياحية من الدرجة الأولى وتقع شمال شرق المتوسط ويمتد الموسم السياحى بها معظم أوقات العام.

وأكد رئيس مستثمرى مرسى علم أهمية العامل البشرى، حيث إنه عماد الخدمة السياحية، والفترة الأخيرة فقدنا الكثير من العمالة المدربة ولن نستطيع الوصول لمستوى الخدمة للمناطق المنافسة لنا فى الشرق الأوسط والخليج، إلا بالسماح باجتذاب نسبة مناسبة من العمالة الأجنبية المدربة، ولو لعدة سنوات حتى يتم نقل هذه الخبرات لأبنائنا المصريين. وتابع: مطلوب طفرة كبيرة فى الأنشطة المرتبطة بحركة السياحة، لأنها أحد العوامل المهمة لجذب السائح عالى الأنفاق، مؤكداً أن مصر كوجهة سياحية وما تتمتع به من مقومات سياحية حباها بها الله لا توجد دولة تنافسها على مستوى العالم، فالعيب فينا لأنهم ليسوا أفضل منا.