مياه أسيوط تحدد موعد الاختبار العملي للمتقدمين لوظيفتي حرفى وعامل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن تحديد موعد الاختبار العملى للمتقدمين لوظيفتي حرفى وعامل بالمسابقة رقم (4) لعام 2021م، للذين انطبقت عليهم الشروط، طبقًا لنتيجة فحص الملفات القدمة وقبول بعض التظلمات والتي سبق الإعلان عنهم بالصفحة الرسمية والموقع الرسمى للشركة.

وأكد المهندس على الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن ذلك يأتى ضمن خطة الشركة من أجل الارتقاء بكفاءة الهيكل البشرى الذى تمتلكه، سعيًا للارتقاء بمعايير الخدمات المقدمة للمواطن كافة بمختلف المناطق، مشددًا على المتقدمين لوظيفتى حرفى وعامل ضرورة التواجد خلال الفترة من الثلاثاء الموافق 1 أغسطس ٢٠٢٣م، حتى يوم الخميس الموافق 3 أغسطس ٢٠٢٣م بمحطة معالجة الصرف الصحي بعرب المدابغ - لإجراء الاختبار العملي؛ طبقًا للمواعيد المحددة بالكشوف، مضيفًا أنه لن يتم تحديد موعد آخر لاختبار المتخلفين عن أداء الاختبار العملى فى موعدها المحدد.