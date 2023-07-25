العثور على جثمان فتاة في مدخل عقار بالمعادي

تباشر نيابة المعادي الجزئية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة العثور على جثمان فتاة في مدخل عقار، وتستمع لأقوال شهود العيان في الواقعة.

وجاء في مناظرة النيابة أن الجثمان لفتاة في العقد الثالث من العمر ترتدي ملابسها كاملة وتوجد بها كسور متفرقة ونزيف خارجي نتيجة سقوطها من علو.

تلقى مأمور قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثمان فتاة تدعى "تغريد .م" في مدخل عقار.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.

القبض على المتهمة وإخطار النيابة العامة بالتحريا ت:

وفى سياق متصل، كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، غموض العثور على جثمان فتاة مطعونة ومقطوع قدميها وملقاه بمصرف بقرية سبرباي التابعة بمركز طنطا بمحافظة الغربية.

كانت مديرية أمن الغربية، تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان فتاة بالعقد الثاني من عمرها، بمصرف سبرباي بمركز طنطا وجرى استخراجها ونقلها إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام.

وتبين من التحريات، أن الجثمان لطالبة في الصف الثاني الثانوي تدعى (فرح م- 18 عامًا) توفيت جراء طعنة على يد صديقتها وتدعى (آية. ه)، داخل شقة المتهمة بعد شجار بينهما بسبب خلافات سابقة وتركتها لمدة 3 أيام، ثم قامت بقطع قدميها، وألقتها بالمصرف.

جرى القبض على المتهمة وإخطار النيابة العامة بالتحريات والتي تتولى التحقيق.