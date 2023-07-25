150 عملا تشكيليا تُشارك بمعرض الفن العربي في لندن

يُشارك فنانون تشكيليون عرب بــ 150 عملا تشكيليا ضمن فاعليات معرض الفن العربي في لندن، بانجلترا.

معرض الفن العربي في لندن

ويجتمع أكثر من 150 عملا فنيا، في أكبر معرض للفن العربي بــ لندن من تنظيم دار كريستيز، إذ يحمل المعرض عنوان الفن الحديث والمعاصر في العالم العربي، وهو معرض مقسم إلى قسمين ويضم عناصر ولوحات من جميع أنحاء المنطقة العربية التي تمتد على مدى 80 عاما.

الفن التشكيلي

ويضم معرض الفن العربي في لندن، مجموعة "كوكب" وهي إضاءات من مؤسسة بارجيل للفنون غير المبيعة وتضم نحو 100 قطعة، وتتمحور حول إعادة تخيل الفن الإماراتي من خلال أعمال لفنانين، مثل: حسن شريف، وغيره من رواد الفن التشكيلي الإماراتي.

ويركز القسم في الطابق السفلي بشكل خاص على المشهد الفني الإماراتي، والذي يقدم به 30 عملا جميلا للغاية للفنان الإماراتي حسن شريف، والذي كان فنانا رائدا وأثر بشكل كبير على فن بلاده ودول الخليج.

افتتاح أول معرض للفن التشكيلي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

يفتتح الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، في الساعة الخامسة من مساء يوم الإثنين المقبل، معرضًا للفن التشكيلى، يضم حوالى 25 لوحة فنية بعنوان، لا للنفايات البلاستيكية، تم صياغتها باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي، وهي المرة الأولى التي يدخل فيها برامج الذكاء الاصطناعي مجال الفن التشكيلي مثل برامج fotor وcanva وpicso وpisart.

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، إن المعرض تنفذه مكتبة مصر الجديدة إحدى المنصات الثقافية التابعة للجمعية، وهو يعد أول معرض فني تشيكيلي باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي، حيث استخدم الفنان أحمد بيرو في لوحاته التيمة العالمية لليوم العالمي للبيئة، وذلك بعد قرار الاتحاد الأوروبي في اليوم العالمي بحظر إنتاج واستخدام البلاستيك.

وأعلن حلمي أن المعرض بمثابة رسالة تطلقها جمعية مصر الجديدة من خلال معرض الفنان الكبير أحمد بيرو بأعماله الفنية، بأهمية استخدام النفايات البلاستيك وإعادة تدويرها والحد من انتشارها، حيث قام الفنان أحمد بيرو بجمع النفايات البلاستيك بجميع أشكالها من أغطية القنينة والأكياس البلاستيك وألعاب بلاستيك وإعادة صياغتها داخل أعمال فنية تحث على الاهتمام بالبيئة داخل إطار عمل فني، وفتح حوار بناء في التخلص من السلبيات التي تضر بالبيئة باستخدام تقنية التكنولوجيا الحديثة وبرامج الذكاء الاصطناعي مجال الفن التشكيلي.

معلومات عن اليوم العالمي للبيئة:

يذكر أنه يصادف عام 2023 الذكرى الخمسين للاحتفال باليوم العالمي للبيئة، وعلى مدى العقود الخمسة الماضية، أصبح اليوم العالمي للبيئة أحد أكبر المنصات العالمية للتوعية البيئية.

ويشارك عشرات الملايين من الأشخاص جنبًا إلى جنب مع الحكومات والشركات والمدن والمنظمات المجتمعية، وهذا العام نسلط الضوء على إيجاد حلول للتلوث بالمواد البلاستيكية.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية.

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